Vodanovic y traslado de reos comunes desde Punta Peuco: “Este tema ha sido bastante mal tratado por el gobierno desde un inicio”

La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, se refirió al traslado de tres reos comunes desde Punta Peuco y aseguró que “el Gobierno ha demostrado una insensibilidad respecto de los derechos humanos”.

En conversación con Radio ADN, la parlamentaria sostuvo que “todo este tema ha sido bastante mal tratado por el gobierno desde un inicio”, recordando el proyecto de conmutación de penas para condenados con enfermedades crónicas.

“Yo creo que debiera ser tratado todo esto con prudencia. No había probablemente como una nueva forma de buscar otro tema para distraer la atención de lo que está ocurriendo con la llamada megarreforma, porque todos los días vemos cómo se lanzan desde el gobierno distintas ideas, críticas, agresiones, en fin, para ir nublando esto”, afirmó.

“Yo creo que las relaciones a los derechos humanos no pueden ser usadas de esta manera”, mencionó, añadiendo que “el gobierno ha demostrado una insensibilidad respecto del tema de los Derechos Humanos”.

La senadora también abordó si esta controversia podría afectar la discusión de la megarreforma, señalando que “los Derechos Humanos son anteriores a toda discusión, son superiores, son derechos universales, que se deben respetar por todos, partiendo por las autoridades, así además lo señala nuestra Constitución”.

Asimismo, enfatizó que "no se deben mezclar con una discusión coyuntural del momento, que por cierto es grave, pero que no me parece equivalente en ningún caso”.

Finalmente, Vodanovic reafirmó la postura del Partido Socialista frente al proyecto impulsado por el Gobierno. “Son temas en que nosotros tenemos una decisión política, como partido, que se tomó a petición mía, en el último comité central, donde yo expuse y propuse el voto político de rechazar la megarreforma”.