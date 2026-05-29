Riquelme se desmarca de denuncia contra su pareja por subsidio habitacional: “Cuando postuló estábamos separados”

A través de una declaración pública, el diputado republicano Alejandro Riquelme entregó su versión sobre la denuncia contra su pareja, por presuntas irregularidades en la obtención de un subsidio habitacional destinado a familias vulnerables.

“El proyecto habitacional cuestionado se enmarca en un convenio GORE-MINVU del año 2021, aprobado antes de que yo asumiera como consejero regional y participara en política”, se lee en la declaración.

“Sobre el subsidio cuestionado, la información disponible indica que: se accedió al subsidio de acuerdo con la evaluación realizada por la asistente social de la entidad patrocinante encargada por SERVIU, durante el año 2022. Cuando mi expareja postuló al subsidio: estábamos separados y sin convivencia”, continúa.

En esa línea, se agrega: “Quiero ser claro, siempre colaboraré con la justicia y con cualquier otro organismo que lo requiera y espero que esto se investigue y aclare a la brevedad. Reafirmo mi apego irrestricto a la ley y descarto además, cualquier imputación de irregularidad o delito alguno”.

“Finalmente, no solo debemos hacer un llamado a respetar el principio de igualdad ante la ley, sino que además la presunción de inocencia e imparcialidad en la investigación; que en este caso no se han respetado”, finaliza el comunicado.