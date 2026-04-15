Poduje por megarreforma: “Si no se aprueba esa ley, se va a complicar la reconstrucción” en zonas afectadas del Biobío

Hasta la comuna de Penco llegó el ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Iván Poduje, para encabezar el inicio de la demolición del conjunto habitacional Ríos de Chile. Esto como una de las medidas del proceso de reconstrucción tras los incendios que afectaron a la Región del Biobío.

En la instancia, el secretario de Estado hizo un llamado al Congreso, que para seguir con las acciones, era necesario que aprobaran el Plan de Reconstrucción Nacional que presentará el Ejecutivo y considera la financiación de las obras tras el incendio.

“Este proyecto nos va a costar alrededor de 100.000 millones de pesos, que incluye los accesos, 20.000 millones de pesos, nuevos accesos a toda la zona alta de Penco y Lirquén, más las viviendas que se quemaron, más las viviendas que van en los comités que van a poder postular, más el terreno. Pero necesitamos otros 300.000 millones de pesos para terminar la reconstrucción del resto de localidades”, detalló Poduje.

Dentro de ello, aseveró que “ si no se aprueba esa ley, se va a complicar la reconstrucción, pero vamos a reconstruir. Siempre hay un plan B. (...) Cuando veamos la votación del Congreso, se lo cuento encantado. Pero nosotros no vamos a dejar las familias botadas”.

Ante la posibilidad de que exista un atraso si es que la megarreforma no es aprobada por el Congreso, vecinas exigieron claridad respecto al “plan B”. El intercambio se tornó más directo cuando una residente insistió: “¿Cuál es el plan B que usted nos tiene a nosotros como damnificados?”. Ante ello, Poduje respondió: “Tenemos que ver cómo conseguir los recursos. No es fácil. Esta reconstrucción vale 400.000 millones”.

“A ver, para que quede claro. Lo que estamos diciendo acá es que esperamos que el Congreso apruebe los 400.000 millones de pesos. Como se hizo en el 2010. Como se ha hecho en todos los desastres naturales. Yo no quiero politizar esta discusión. Mi función acá es reconstruir todas las viviendas que se quemaron”, puntualizó el ministro.

En esa línea, Poduje apuntó que esperan “estén los recursos del proyecto que está hoy día enviado al Congreso y, si el Congreso lo rechaza, ellos tendrán que explicar por qué lo rechazaron y nosotros tenemos que ver cómo reconstruimos”.

Ante la consulta de si en el sector de oficialismo existe acuerdo, sentenció que “no me pregunte a mí de esas cosas porque yo me dedico a construir casas. Y nosotros acá lo que tenemos que hacer es construir casas”.