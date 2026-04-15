Ministro García Ruminot defiende reducción del impuesto a las empresas y apunta que “no es un capricho”

El ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot, defendió este miércoles el proyecto de reconstrucción nacional y la rebaja de impuestos a las empresas, asegurando que “no es un capricho”.

El ministro, que sostuvo un encuentro con la bancada del Partido Socialista (PS), para abordar el proyecto señaló que “nosotros como Secretaría General de la Presidencia, encargados de la relación del Ejecutivo con el Congreso, tenemos la obligación de escuchar, lo hacemos además con mucho gusto”.

“Hay muchas propuestas, hay muchas solicitudes de atender materias que no están contempladas en este proyecto”, apuntando que “yo estoy seguro de que va a ser un intercambio de opiniones, un intercambio de ideas muy, muy constructivo”, mencionó en su ingreso a la cita.

Por su parte, respecto a la reducción a los impuestos a las empresas de un 27% a un 23%, el ministro detalló que “cuando uno mira la composición de las tasas de primera categoría en los países integrantes de la OCDE, que son los países con mayor seriedad económica en el mundo, nuestra tasa está muy elevada”.

“Estamos atendiendo recomendaciones de distintos organismos internacionales. No es un capricho”, sostuvo, enfatizando que “nuestra tasa de primera categoría dejó de ser competitiva y lo que buscamos, más que bajarle el impuesto a las empresas, el objetivo es más inversión y más empleo”.

Finalmente, según señaló el ministro, el proyecto que será presentado “es muy completo”, a la vez que realizó un llamado a no quedarse solo con que se rebaja el impuesto de primera categoría a las empresas. “Hay una serie de medidas tributarias y no tributarias que buscan, sobre todo, fomentar el empleo”.