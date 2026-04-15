Inminente choque constitucional: oposición advierte que si gobierno no separa su megaproyecto recurrirán al TC

Una áspera reunión protocolar sostuvo este mediodía el ministro secretario general de la Presidencia, José García (RN), con los diputados del Partido Socialista.

El alza de la bencina y las primeras jugadas legislativas de La Moneda, en especial el próximo envío de un megaproyecto misceláneo (es decir que incorpora diversas medidas), fueron los temas ineludibles.

En particular, este texto -que será detallado por el Presidente José Antonio Kast en la noche-, es el que genera más tensión, ya que bajo el título de Reconstrucción, el Ejecutivo pretende impulsar cerca de 40 iniciativas en al menos cuatro áreas distintas, desde ajustes tributarios, atención de desastres por incendios, permisología y cambios en beneficios educacionales.

Los diputados socialistas le advirtieron a García que si no adoptaba cambios respecto de lo que ya ha trascendido, iban a rechazar o frenar la propuesta presidencial.

Previamente, el jefe de bancada del PS, el diputado Raúl Leiva, incluso, había amenazado con recurrir al Tribunal Constitucional, por considerar que estas normas misceláneas vulneran las atribuciones del Congreso.

“Esperamos que el objetivo fundamental no sea negar la existencia del Congreso Nacional para poder analizar un proyecto de ley. Si el gobierno pretende que todo se vea de manera exprés, en una olla a presión, en una sola comisión, negando la validez del Congreso a analizar las distintas temáticas, creo que no corresponde. Por eso vamos a insistir en función de ese elemento ante el Tribunal Constitucional... Es inconcebible que en una ley miscelánea como esta, pretenda solo analizarse a la luz de la expertise técnica de la Comisión de Hacienda”, dijo Leiva.

El legislador socialista recordó, además, que los recursos ante el Tribunal Constitucional pueden ser ingresados en cualquier momento, incluso al inicio de la tramitación. Para ello se requiere la firma de 39 diputados o de 13 senadores.

La advertencia del jefe de bancada del PS se basaba en una incipiente conversación que ya se está desarrollando a nivel de jefaturas de partidos y de bancadas.

De hecho, el recién electo presidente de la DC, el diputado Álvaro Ortiz, anunció que recurrirán al Tribunal Constitucional en la medida que el Ejecutivo no divida el megaproyecto según sus distintas temáticas. “Hago la reserva constitucional de lo que van a presentar. Cuando empiezan a mezclar diferentes materias en un solo proyecto hay antecedentes de inconstitucionalidad... Esto de mezclar materias de reconstrucción con la rebaja del impuesto corporativo, que es una reforma tributaria encubierta… ojo ahí. Podríamos estar frente a una inconstitucionalidad”, dijo el diputado quien ya inició coordinaciones con sus pares de bancada y de la oposición, además de la senadora Yasna Provoste (DC).

“Recurrir al TC es parte de lo que hemos evaluado. Lógicamente, tenemos que ver el proyecto, pero si se insiste en tener esa mezcolanza de temas, incorporando una reforma tributaria y otros elementos, evaluamos ir al Tribunal Constitucional. Al menos, hasta ahora, no tenemos la experiencia de conocer un proyecto de ley de esas connotaciones que no sea, por ejemplo, el reajuste del sector público, que es una materia bien distinta, en base a discusiones que son acordadas dentro del Congreso”, admitió la jefa de bancada del Frente Amplio, la diputada Gael Yeomans.

Si bien La Moneda ha contraargumentado que desde la década de los 90, anualmente se han aprobado leyes misceláneas, a través de los proyectos de reajuste del sector público (que consideran una gran cantidad de artículos no relacionados con alzas salariales), la oposición replica que, por lo general, se trata de medidas acotadas y preacordadas en el trámite de la ley de presupuesto o bien de correcciones menores, de plazos, cifras o malas redacciones de normas ya en vigencia.

Ese consenso político previo es importante, ya que las leyes misceláneas son una herramienta altamente cuestionada desde el punto de vista jurídico (académicos y juristas de todo el espectro político han advertido sus riesgos y problemas), ya que implican darle una tramitación exprés, sin mayor debate legislativo a un conjunto de medidas supuestamente urgentes.

Incluso, el mismo TC en su última sentencia de la Ley de Reajuste reafirmó su visión crítica de las leyes misceláneas: “El Tribunal ha venido sosteniendo en más de cinco décadas de evolución que la regla de ideas matrices busca un trascendente objetivo para el Estado de Derecho, el cual es ordenar el proceso de formación de la ley para evitar que se generen los llamados proyectos de ley misceláneos”.

En ese sentido, un requerimiento contra un proyecto completo o en su fase inicial sería una innovación en los litigios constitucionales, ya que hasta la fecha solo ha habido impugnaciones a artículos misceláneos que se escapan a las ideas matrices de un texto legal.

Trump y Milei

De hecho, el plan de La Moneda -que emula leyes amplias impulsadas por Donald Trump en EE.UU. y Javier Milei en Argentina- busca convertir a este megaproyecto en la punta de lanza de un “gobierno de emergencia” con el que el Presidente José Antonio Kast pretende dar respuesta rápida a un conjunto de necesidades del país.

No obstante, en la experiencia chilena, el diseño que empleará el Ejecutivo, sin un consenso previo con la oposición, no es lo habitual.

Incluso, en materia de reconstrucción tras el terremoto y el tsunami del 27 de febrero de 2010, la administración del entonces Presidente Sebastián Piñera, optó por desarrollar su estrategia entre proyectos distintos. Uno para modificaciones en materia habitacional, otro para la recaudación fiscal y un tercer texto para crear un fondo especial. Además se tramitaron otras iniciativas menores como la agilización de trámites por fallecidos.

Es por ello que ante la negativa del Ejecutivo a separar la iniciativa y tampoco a abrirse a discutir el texto en más comisiones especializadas, por ejemplo Medio Ambiente, Educación y Economía, además de la instancia de Hacienda, está cobrando fuerza la idea de torpedear el megaproyecto en el TC, donde los ministros afines al progresismo son mayoría.

“Si uno se fija en la forma en la que está redactado el artículo 69 de la Constitución, tanto la referencia a ideas matrices como ideas fundamentales, que son los dos conceptos que utiliza la norma, da cuenta de que cada proyecto tiene una matriz o tiene un fundamento. Pero no hay varias matrices para un mismo proyecto, como difícilmente puede haber varios fundamentos para un proyecto que tiene ideas distintas, objetivos políticos distintos, como puede ser una reforma tributaria con eventualmente mecanismos de reconstrucción material, como consecuencia de los incendios… Hay buenas razones sistémicas para sostener que las leyes misceláneas son incompatibles con el ordenamiento constitucional chileno”, comentó el diputado y abogado constitucionalista, Jaime Bassa (Frente Amplio).

Defensa del gobierno

En respuesta a las críticas, en especial a la norma que pretende rebajar el impuesto a las empresas de 27% a 23%, el ministro García dijo que “hay una serie de medidas tributarias y no tributarias que buscan, sobre todo, fomentar el empleo. Entonces, yo lo que pido es que conozcamos completo el proyecto. Se está trabajando intensamente para presentarlo a la ciudadanía por parte del presidente de la república. Esperemos eso y después nos pronunciamos”.

El titular de la Segpres mencionó que la última Ley de Reajuste del Sector Público “era una ley completamente miscelánea y que, sin embargo, el Tribunal Constitucional, salvo una norma que se incorporó a última hora durante la tramitación, declaró que todas sus normas son constitucionales”.

“El problema no es que sea miscelánea, el problema es que las ideas matrices del proyecto tienen que estar contenidas en el mensaje respectivo. Y mientras estén contenidas en el mensaje, va a ser una ley perfectamente constitucional”, añadió García.