Palabras de Adriasola y llamado a la unidad de Kast: lo que no se vio de la cita para alinear al oficialismo en megarreforma

Por cerca de cuatro horas y con una comida que consideró una entrada de ensaladas y ñoquis con salsa como plato de fondo, el Presidente José Antonio Kast lideró el encuentro con los diputados y presidentes de partido del oficialismo. Esto, con el objetivo de ordenar al sector de cara al anuncio del denominado “Plan de Reconstrucción Nacional”.

El proyecto será presentado este miércoles, a las 21 horas, en la primera cadena nacional de Kast desde que llegó a La Moneda. En el Ejecutivo no esconden que se trata de la iniciativa clave para el cumplimiento del programa de gobierno.

La megarreforma, que cuenta con más de 40 medidas en materias como ajustes tributarios, permisología y reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios forestales, ha generado algunas diferencias en la derecha, sobre todo por su contenido y la decisión de ingresarlo bajo un solo texto, y su presentación se da tras unas primeras semanas marcadas por el “fuego amigo”.

En ese contexto, los distintos dirigentes del sector empezaron a llegar cerca de las 20 horas hasta el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar, donde fueron recibidos por el jefe de Estado, acompañado por la primera dama María Pía Adriasola, y algunos de sus asesores como el jefe del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval; y el director de contenido y comunicaciones, Cristián Valenzuela. Los tres se mantuvieron presentes durante todo el encuentro.

De los partidos, en tanto, llegaron todos los diputados oficialistas junto con los presidentes de la UDI, Guillermo Ramírez; de RN, Andrea Balladares; de Evópoli, Luciano Cruz-Coke; de republicanos, Arturo Squella; y de Demócratas, Joanna Pérez, quienes aprovecharon la instancia para hacer un llamado a reforzar el trabajo conjunto en el sector.

El encargado de abrir la reunión fue el propio Kast. Según quienes estuvieron presentes, el Mandatario hizo un llamado a la unidad del sector y defendió la iniciativa que ingresará la próxima semana al Congreso. En ese sentido, recalcó la importancia del proyecto para el gobierno, por lo que pidió confiar en el trabajo de sus ministros y hacer todos los esfuerzos para sacarlo adelante.

En medio de la presión de algunos dirigentes del sector por sumar medidas que vayan en beneficio inmediato de la clase media, en tanto, afirmó que la reforma tenía un importante énfasis social.

“Yo espero que todavía en estas horas que quedan de aquí a la cadena que va a dar el Presidente Kast mañana, o a la presentación del proyecto, todavía se puedan buscar nuevos impulsores. No hay nadie que sufra más en un país cuando hay alto desempleo que la clase media”, dijo al respecto el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), tras la cita, y agregó que no hubo nuevas propuestas en esa línea.

Tras el Mandatario, fue el turno de los ministros Claudio Alvarado (Interior) y José García (Segpres), quienes -junto con dar unas palabras de bienvenida- insistieron en reforzar la coordinación una vez que el proyecto ingrese a la Cámara de Diputados y adelantaron que prepararán reuniones tanto con el oficialismo, como con la oposición, para revisar la iniciativa.

De igual forma, en la ocasión también se aprovechó de adelantar parte de los ejes principales de la megarreforma. De hecho, tal como dio a conocer Pulso, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, llevó una presentación con los objetivos del proyecto y el detalle de algunas propuestas como la reducción del impuesto corporativo y la reactivación del sector de la construcción.

En la instancia, Ramírez, Alessandri y otros dirigentes pidieron cambiar el nombre de la iniciativa como “plan de reactivación”.

La intervención de Adriasola

Las palabras que más llamaron la atención de los presentes fueron las de la primera dama.

Tras la intervención de Kast, Adriasola partió agradeciendo a todos los presentes y reforzó las palabras del Mandatario con un llamado a la unidad de sector. En concreto, según quienes asistieron a la cita, se refirió a la agresión que la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, sufrió la semana pasada en su visita a la Universidad Austral.

Al respecto, no solo recalcó la importancia de condenar este tipo de situaciones sin importar el sector político, sino que también se refirió a la crisis en el país y afirmó que el hecho demostró la importancia de mantenerse unidos como gobierno para sacar adelante las medidas que permitan recuperar la seguridad, el crecimiento, entre otras cosas.

Su intervención, aunque fue bien evaluada, no pasó inadvertida en los partidos. Y es que en el sector no esperaban que Adriasola participara de la cita. De hecho, varios afirman que es poco común que las primeras damas se hagan parte en estos encuentros más políticos y menos que lo hagan dando unas palabras.

Más allá de su intervención, algunos de los presentes afirman que -tanto antes como después de que empezara la reunión- Adriasola también aprovechó de acercarse a algunos parlamentarios con los que sostuvo conversaciones más distendidas.

Cita con libertarios

A las 8:30, también en Cerro Castillo, fue el turno de los parlamentarios del Partido Nacional Libertario (PNL) de reunirse con el Presidente Kast. El objetivo de la cita también fue abordar los detalles de la mega reforma. Al encuentro llegó la senadora Vanessa Kaiser y los diputados libertarios.

A la salida, el jefe de bancada, Cristóbal Urruticoechea, señaló que “el Presidente de la República cuenta con el PNL, tanto para su corrección (del proyecto), como para su aprobación en aquellas cosas que le hacen bien a los chilenos”.

Por su parte, el diputado Pier Karlezi, integrante de la comisión de Hacienda de la Cámara, planteó que “el proyecto va en la dirección correcta”. Sin embargo, distinguió que “es perfectible, tenemos más expectativas, especialmente en lo que es rebaja tributaria (...). Nosotros vamos a proponer todas las correcciones que sean necesarias en las comisiones, vamos a impulsar con fuerza nuestras ideas”.

Pese a los reparos, Karlezi enfatizó que “el proyecto cuenta con el apoyo preliminar del PNL”.