La Cámara de Diputados rinde homenaje a las Diablas por la clasificación al Mundial de 2026

La selección chilena femenina de hockey sobre césped visitó el Congreso para recibir el homenaje de la Cámara de Diputadas y Diputados por su clasificación a la Copa Mundial de Bélgica y Países Bajos que se disputará entre el 15 y el 30 de agosto.

Acompañadas por integrantes de la dirigencia que lidera el presidente Andrés de Witt y el cuerpo técnico de Cristóbal Rodríguez, las Diablas fueron ovacionadas por los parlamentarios que se dieron un tiempo para compartir con las seleccionadas nacionales.

“Rendimos homenaje a la selección femenina de hockey sobre césped. Esto es con motivo a su destacada clasificación, nada menos, que al campeonato Mundial. Este tremendo logro refleja el esfuerzo, la disciplina y el compromiso de sus integrantes, constituyendo un tremendo orgullo para nuestro país”, dijo el presidente de la Cámara Baja, Jorge Alessandri.

“Gracias por recordarnos que las cosas difíciles cuestan mucho. Gracias por el profesionalismo, los trabajos a largo plazo y por poner a Chile en lo más alto del hockey mundial. Ver a las Diablas es un ejemplo para muchos niños y niñas del país. Gracias por inspirar a muchos”, expresó el diputado Diego Schalper.

Momento emotivo

En un momento emotivo, el parlamentario de la Región Metropolitana prosiguió con sus elogios a las Diablas. “Gracias a las Diablas y a Chile Hockey por las competencias de alto nivel que han tenido sede en el Parque Estadio Nacional. Gracias a su trabajo y servicio se ha triplicado la práctica del hockey en nuestro país”, apuntó.

“Quiero destacar el trabajo de la gerenta general Virginia Dato como ejemplo de convicción y liderazgo. También la labor del presidente Andrés de Witt por su compromiso con Chile y al coach Alfredo Castro, quien ha sido decisivo para que nuestra selección llegue a ser referente internacional. Gracias al entrenador Cristóbal Rodríguez y permítanme una licencia, un abrazo al cielo a nuestra eterna arquera, Claudia Schüler”, agregó Schalper.

“Fue un momento muy emocionante haber recibido estos aplausos, este homenaje de distintos diputados. Para nosotras es un momento muy especial, por lo que esperamos seguir dejando a Chile en lo más alto para que este tipo de instancias puedan repetirse y podamos seguir inspirando a más niños y niñas para el hockey chileno”, cerró la capitana, Manuela Urroz.