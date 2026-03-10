Las Diablas hacen historia con un espectacular ascenso en el ranking tras ganar el Premundial

Las Diablas ganaron por primera vez el Premundial y clasificaron a su segundo Mundial consecutivo.

La selección chilena femenina de hockey césped atraviesa por un momento histórico, el mejor desde que participa en eventos internacionales. Las Diablas ganaron invictas las Qualifiers Santiago 2026, clasificaron por segunda vez consecutiva a la Copa Mundial y, además, confirmaron un importante ascenso en el ranking de la Federación Internacional (FIH).

En la última actualización y luego del gran éxito durante la semana pasada, el elenco que conduce técnicamente Cristóbal Rodríguez apareció en el undécimo lugar de la clasificación planetaria, una posición inédita desde que existe el registro.

Antes del certamen que se desarrolló en el Centro de Entrenamientos y Competencias Claudia Schüler del Parque Estadio Nacional, figuraban en el casillero 15, por lo que esta semana se confirmó este importante hito que las ubica entre las mejores del mundo en la antesala del máximo torneo que se disputará en Países Bajos y Bélgica entre el 15 y el 30 de agosto.

Ahora, se encuentran a solo 49 puntos de India, la selección que cierra el top ten a nivel planetario, lo que significa un logro sin precedentes.

Durante el reciente campeonato, Chile se impuso dos veces al octavo Australia, a Suiza, Francia y Japón, en una semana para el recuerdo. Según la estadística entre los equipos que compiten en el ciclo olímpico para Los Ángeles 2028 y forman parte del Team Chile COCh, las Diablas son la mejor selección de los deportes colectivos en damas y varones.

Si bien destacan en sus escalafones, el balonmano, básquetbol, básquetbol 3x3, béisbol, sóftbol, fútbol, rugby 7, vóleibol y waterpolo están bajo esta ubicación.

Ranking mundial de la FIH

1.- Países Bajos 3.927 pts.

2.- Argentina 3.467

3.- Bélgica 3.230

4.- China 3.143

5.- España 2.961

6.- Alemania 2.710

7.- Inglaterra 2.688

8.- Australia 2.512

9.- India 2.432

10.- Nueva Zelanda 2.391

11.- Chile 2.342

12.- Estados Unidos 2.336