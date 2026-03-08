Con uniforme y todo a la piscina del CAR: el alocado festejo de las Diablas tras clasificar al Mundial

Las Diablas volvieron a hacer historia. En el Parque Estadio Nacional, la Selección femenina de hockey igualó 1-1 ante Japón en los 60 minutos reglamentarios y luego se impuso en penales por 2-0 en la definición, resultado que le permitió asegurar su clasificación a la próxima Copa del Mundo, que se disputará en Bélgica y Países Bajos en agosto de 2026.

La celebración fue a la altura. El plantel la extendió hasta las dependencias del Centro de Alto Rendimiento. Las jugadoras y el staff festejaron la clasificación con un chapuzón en la piscina del recinto. Lo compartieron a través de sus redes sociales.

La celebración de Las Diablas tras clasificar al Mundial

La alegría del plantel chileno continuó fuera de la cancha. En las residencias del Centro de Alto Rendimiento (CAR) del Estadio Nacional, donde se hospeda el equipo durante el torneo, las jugadoras protagonizaron un espontáneo festejo tras asegurar su cupo a la Copa del Mundo. Las integrantes del plantel se lanzaron a la piscina del recinto aún con el uniforme de juego y con la polera “Diablas al Mundial”, una camiseta que había sido preparada con anticipación antes del inicio del campeonato.

Celebración de las Diablas en piscina de CAR. Foto: Diablashockey y domeananias | Instagram.

Tomadas de las manos, entre risas y gritos de celebración, las jugadoras se arrojaron al agua para luego comenzar a salpicarse entre ellas, en un momento marcada por la emoción y el compañerismo del grupo.

La emoción tras la histórica clasificación

Tras sellar el boleto a la cita planetaria y avanzar también a la final del Premundial en Santiago, las jugadoras destacaron el esfuerzo realizado durante el torneo y la emoción de alcanzar el objetivo frente al público chileno. La arquera Natalia Salvador, una de las grandes figuras de la jornada, valoró el trabajo del equipo y la preparación que hubo detrás de la clasificación.

“Es muy impresionante. Venimos trabajando muy duro para esto, clasificamos a nuestro segundo Mundial consecutivo, así que muy contenta y emocionada. Lo dimos todo, luchamos hasta el último minuto y lo logramos”, señaló la portera, tras el partido.

Además, resaltó el compromiso defensivo del equipo durante el encuentro. “Estoy muy contenta y orgullosa de todo mi equipo. hemos defendido como nunca. Nuestro objetivo era ser una muralla y lo hemos hecho. Contenta porque se está mostrando en la cancha lo que hemos trabajado”, agregó.

La arquera también recordó a Claudia Schüler, histórica jugadora fallecida en 2023 cuyo nombre lleva el estadio donde se disputó el torneo, y la carga emocional que tuvo la clasificación: “Ella (Claudia) nos acompaña en todo momento”, resalta. “Muy contenta y emocionada, lograr clasificar al Mundial acá, sabemos que esto también es gracias a ella”, insiste.

María Jesús Maldonado, una de las goleadoras durante todo el campeonato, también valoró el logro conseguido y la forma en que se dio el partido ante Japón: “No tengo palabras para las sensaciones de ahora, tremendo partido, tremenda clasificación. Es el reflejo de todo lo que hicimos en el torneo, el equipo lo merecía y estoy muy contenta de lo que logramos”, afirmó.

La jugadora además destacó el ambiente vivido en el recinto deportivo, que estuvo repleto de hinchas apoyando al equipo: “Hoy se pasó. Tener el estadio lleno es algo que nos emociona un montón, tener una motivación extra con el estadio así, con la gente afuera. Muy emocionante, tener a Claudia siempre presente de alguna forma”, expresó.

En tanto, la autora del gol chileno, Doménica Ananías, puso el énfasis en el espíritu colectivo del cuadro chileno, uno de los rasgos que ha caracterizado al equipo en este proceso: “Creo que da lo mismo quién haya metido el gol, el gol fue del equipo y estoy súper contenta. Siempre fuimos un equipo, eso es lo que me deja más tranquila y eso es lo que nos caracteriza a las ‘Diablas’, que siempre estamos juntas, perdiendo o ganando”, dijo.

La final del torneo

Tras asegurar su presencia en la próxima Copa del Mundo, Chile ahora buscará cerrar el torneo con otro gran resultado. El equipo nacional disputará la final del premundial ante Australia, actual octava del ranking mundial y con quien ya se encontraron en la fase de grupos.

El encuentro está programado para este domingo a las 20:15 horas y podrá verse a través de la señal de T13 En Vivo.