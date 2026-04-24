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    La boda de Cassie y Nate marcará tercer episodio de Euphoria este domingo por HBO Max: ve el avance aquí

    El tercer episodio de la nueva temporada, «La balada de paladín», se estrena este domingo 26 de abril cargado de tensión, caras nuevas y el estilo visual inconfundible de Sam Levinson.

    Por 
    Equipo de Culto
    La boda de Cassie y Nate marcará tercer episodio de Euphoria este domingo por HBO Max: ve el avance aquí

    El tercer y próximo episodio de Euphoria, el fenómeno de audiencia de HBO, nos lleva a la celebración de Cassie (Sydney Sweeney) y Nate (Jacob Elordi) este domingo 26 de abril, a partir de las 21:00, en el canal y en HBO Max.

    En el nuevo capítulo de la serie, titulado «La balada de paladín», la boda de cuento de hadas de Cassie no sale según lo planeado. El evento reúne a sus familias y a caras conocidas de la secundaria en una ceremonia grandiosa, romántica y, sobre todo, dramática.

    El elenco principal reúne a Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaje y Toby Wallace. También regresan Colman Domingo, Dominic Fike, Nika King, Alanna Ubach, Sophia Rose Wilson, Melvin “Bonez” Estes, Daeg Faerch, Paula Marshall, Zak Steiner y Marsha Gambles. Entre las novedades del elenco se encuentran Sharon Stone, ROSALÍA, Danielle Deadwyler y Marshawn Lynch.

    Creada, escrita y dirigida por Sam Levinson, Euphoria es una producción original en asociación con A24 y ya se ha consolidado como una de las series más vistas y aclamadas de la historia de HBO, sumando 25 nominaciones al Emmy® y nueve victorias.

    La boda de Cassie y Nate marcará tercer episodio de Euphoria este domingo por HBO Max: ve el avance aquí

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