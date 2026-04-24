Qué es la bacteria Escherichia coli, presente en la hamburguesa del niño chileno que falleció por una infección. Foto: La Cuarta

La muerte de un niño de 8 años tras consumir una hamburguesa en un local de comida rápida de Curanilahue, generó conmoción y abrió preguntas sobre la bacteria detectada en su organismo: Escherichia coli .

El caso derivó en la prohibición de funcionamiento del recinto “Make Your Burger”, luego de que la autoridad sanitaria confirmara deficiencias sanitarias y la presencia del microorganismo en muestras analizadas.

Qué es la bacteria Escherichia coli, presente en la hamburguesa del niño chileno que falleció por una infección. Foto: Bío Bío

El detalle del caso

De acuerdo con información de Radio Bío Bío y Emol, el menor identificado como Óscar Paine Toloza presentó síntomas estomacales tras ingerir el alimento, siendo trasladado primero al Hospital de Curanilahue .

Después tuvo que ir al Sanatorio Alemán y luego a la UCI del Hospital Regional de Concepción, donde permaneció hospitalizado por cerca de un mes hasta su lamentable fallecimiento.

El diagnóstico confirmó la presencia de Escherichia coli productora de toxina Shiga, una cepa asociada a cuadros más graves .

Según relataron familiares, el deterioro fue acelerado. “Le estaba haciendo daño demasiado rápido, se metió en su organismo y le empezó a hacer pedazos todo su organismo”, señaló su abuelo.

La investigación sanitaria incluyó la toma de muestras en el local involucrado, las que dieron positivo para esta bacteria, lo que motivó un sumario y el cierre temporal del establecimiento.

¿Qué es exactamente la Escherichia coli?

De acuerdo con la Clínica Mayo, la Escherichia coli (también conocida como E. coli) es una bacteria que vive habitualmente en los intestinos de las personas y animales sanos.

En la mayoría de los casos es inofensiva o provoca cuadros leves, como diarrea pasajera. Sin embargo, existen algunas cepas que pueden causar enfermedades graves .

Una de ellas es la E. coli O157:H7, que produce una toxina potente conocida como toxina Shiga.

Qué es la bacteria Escherichia coli, presente en la hamburguesa del niño chileno que falleció por una infección. FOTO: Instituos de Salud de Estados Unidos (NIH)

Esta sustancia puede dañar el revestimiento del intestino delgado, provocando síntomas como diarrea intensa (que puede incluir sangre), fuertes dolores abdominales, náuseas y vómitos.

Los síntomas suelen aparecer entre tres y cuatro días después de la exposición, aunque pueden manifestarse antes o incluso más de una semana después.

La principal vía de contagio es el consumo de alimentos o agua contaminados .

Entre los productos de mayor riesgo se encuentran la carne de res molida poco cocida –como hamburguesas–, la leche no pasteurizada y algunos vegetales crudos que pueden haber estado expuestos a contaminación.

Incluso pequeñas cantidades de la bacteria pueden provocar infección.

Si bien la mayoría de los adultos sanos se recupera en aproximadamente una semana, los grupos más vulnerables –como niños pequeños y adultos mayores– tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves .

Entre ellas destaca el síndrome urémico hemolítico, una condición que puede causar insuficiencia renal y poner en riesgo la vida.

Cómo prevenir el contagio de Escherichia coli

Aunque no existen vacunas ni medicamentos específicos para prevenir infecciones por Escherichia coli, sí hay medidas clave para reducir el riesgo.

Algunos ejemplos son: cocinar bien la carne (especialmente hamburguesas), evitar lácteos no pasteurizados, lavar frutas y verduras, prevenir la contaminación cruzada en la cocina y mantener una higiene rigurosa de manos y utensilios .

El caso ocurrido en Curanilahue puso en evidencia la importancia de la correcta manipulación de alimentos, así como de la cocción adecuada de productos como la carne molida.