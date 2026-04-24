SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Qué es la bacteria Escherichia coli, presente en la hamburguesa del niño chileno que falleció por una infección

    La muerte de un niño de 8 años en Curanilahue, tras consumir una hamburguesa en un local de comida, encendió las alertas luego de que se confirmara la presencia de Escherichia coli en las muestras analizadas del establecimiento.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Qué es la bacteria Escherichia coli, presente en la hamburguesa del niño chileno que falleció por una infección. Foto: La Cuarta

    La muerte de un niño de 8 años tras consumir una hamburguesa en un local de comida rápida de Curanilahue, generó conmoción y abrió preguntas sobre la bacteria detectada en su organismo: Escherichia coli.

    El caso derivó en la prohibición de funcionamiento del recinto “Make Your Burger”, luego de que la autoridad sanitaria confirmara deficiencias sanitarias y la presencia del microorganismo en muestras analizadas.

    Qué es la bacteria Escherichia coli, presente en la hamburguesa del niño chileno que falleció por una infección. Foto: Bío Bío

    El detalle del caso

    De acuerdo con información de Radio Bío Bío y Emol, el menor identificado como Óscar Paine Toloza presentó síntomas estomacales tras ingerir el alimento, siendo trasladado primero al Hospital de Curanilahue.

    Después tuvo que ir al Sanatorio Alemán y luego a la UCI del Hospital Regional de Concepción, donde permaneció hospitalizado por cerca de un mes hasta su lamentable fallecimiento.

    El diagnóstico confirmó la presencia de Escherichia coli productora de toxina Shiga, una cepa asociada a cuadros más graves.

    Según relataron familiares, el deterioro fue acelerado. “Le estaba haciendo daño demasiado rápido, se metió en su organismo y le empezó a hacer pedazos todo su organismo”, señaló su abuelo.

    La investigación sanitaria incluyó la toma de muestras en el local involucrado, las que dieron positivo para esta bacteria, lo que motivó un sumario y el cierre temporal del establecimiento.

    ¿Qué es exactamente la Escherichia coli?

    De acuerdo con la Clínica Mayo, la Escherichia coli (también conocida como E. coli) es una bacteria que vive habitualmente en los intestinos de las personas y animales sanos.

    En la mayoría de los casos es inofensiva o provoca cuadros leves, como diarrea pasajera. Sin embargo, existen algunas cepas que pueden causar enfermedades graves.

    Una de ellas es la E. coli O157:H7, que produce una toxina potente conocida como toxina Shiga.

    Qué es la bacteria Escherichia coli, presente en la hamburguesa del niño chileno que falleció por una infección. FOTO: Instituos de Salud de Estados Unidos (NIH)

    Esta sustancia puede dañar el revestimiento del intestino delgado, provocando síntomas como diarrea intensa (que puede incluir sangre), fuertes dolores abdominales, náuseas y vómitos.

    Los síntomas suelen aparecer entre tres y cuatro días después de la exposición, aunque pueden manifestarse antes o incluso más de una semana después.

    La principal vía de contagio es el consumo de alimentos o agua contaminados.

    Entre los productos de mayor riesgo se encuentran la carne de res molida poco cocida –como hamburguesas–, la leche no pasteurizada y algunos vegetales crudos que pueden haber estado expuestos a contaminación.

    Incluso pequeñas cantidades de la bacteria pueden provocar infección.

    Si bien la mayoría de los adultos sanos se recupera en aproximadamente una semana, los grupos más vulnerables –como niños pequeños y adultos mayores– tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves.

    Entre ellas destaca el síndrome urémico hemolítico, una condición que puede causar insuficiencia renal y poner en riesgo la vida.

    Cómo prevenir el contagio de Escherichia coli

    Aunque no existen vacunas ni medicamentos específicos para prevenir infecciones por Escherichia coli, sí hay medidas clave para reducir el riesgo.

    Algunos ejemplos son: cocinar bien la carne (especialmente hamburguesas), evitar lácteos no pasteurizados, lavar frutas y verduras, prevenir la contaminación cruzada en la cocina y mantener una higiene rigurosa de manos y utensilios.

    El caso ocurrido en Curanilahue puso en evidencia la importancia de la correcta manipulación de alimentos, así como de la cocción adecuada de productos como la carne molida.

    Lee también:

    Más sobre:Escherichia coliHamburguesasNiñoChileSaludBacteriaE. ColiTendenciasLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Corte total de paso de Departamental bajo Gran Avenida se mantendrá este viernes y “hasta nuevo aviso”

    Las reservadas gestiones de Polla para que BancoEstado bloquee el uso de CuentaRut en apuestas online

    Hombre muere tras ser baleado en Lo Espejo: se efectuaron más de 100 disparos

    Los terrenos que retuvo Southern Cross y que venderá en Las Salinas, San Antonio y Antofagasta

    “Obra ilegal”: CDE apela al fallo que evitaba la demolición del Hotel Punta Piqueros

    Presidente de la CUT: más de la mitad del alza del sueldo mínimo durante el gobierno de Boric “se lo llevó la inflación”

    Lo más leído

    1.
    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    2.
    5 ejercicios para hacer que tu memoria trabaje mejor, según una especialista

    5 ejercicios para hacer que tu memoria trabaje mejor, según una especialista

    3.
    El hábito alimenticio que logró mantener el peso en límites normales con el tiempo, según un estudio

    El hábito alimenticio que logró mantener el peso en límites normales con el tiempo, según un estudio

    4.
    Cómo científicos chilenos crearon un parche con miel de ulmo para regenerar heridas

    Cómo científicos chilenos crearon un parche con miel de ulmo para regenerar heridas

    5.
    Controlar y tratar el colesterol alto: 4 claves sobre las nuevas guías de manejo

    Controlar y tratar el colesterol alto: 4 claves sobre las nuevas guías de manejo

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Comienza el tercer plazo para enviar la declaración de renta: revisa las fechas de devolución

    Comienza el tercer plazo para enviar la declaración de renta: revisa las fechas de devolución

    Rating del jueves 23 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 23 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Betis vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Betis vs. Real Madrid en TV y streaming

    Corte total de paso de Departamental bajo Gran Avenida se mantendrá este viernes y “hasta nuevo aviso”
    Chile

    Corte total de paso de Departamental bajo Gran Avenida se mantendrá este viernes y “hasta nuevo aviso”

    Hombre muere tras ser baleado en Lo Espejo: se efectuaron más de 100 disparos

    Diputados y alcaldes de oposición se coordinan e insisten por proyecto misceláneo de Kast: “Es una reforma tributaria encubierta”

    Las reservadas gestiones de Polla para que BancoEstado bloquee el uso de CuentaRut en apuestas online
    Negocios

    Las reservadas gestiones de Polla para que BancoEstado bloquee el uso de CuentaRut en apuestas online

    Los terrenos que retuvo Southern Cross y que venderá en Las Salinas, San Antonio y Antofagasta

    “Obra ilegal”: CDE apela al fallo que evitaba la demolición del Hotel Punta Piqueros

    Qué es la bacteria Escherichia coli, presente en la hamburguesa del niño chileno que falleció por una infección
    Tendencias

    Qué es la bacteria Escherichia coli, presente en la hamburguesa del niño chileno que falleció por una infección

    Fenómeno El Niño: la Organización Meteorológica Mundial confirma cuándo podría llegar y qué tan intenso será

    Qué se sabe del soldado de EEUU acusado de utilizar información clasificada para apostar por la caída de Nicolás Maduro

    No defenderá el bicampeonato: Carlos Alcaraz confirma que se pierde Roland Garros por lesión
    El Deportivo

    No defenderá el bicampeonato: Carlos Alcaraz confirma que se pierde Roland Garros por lesión

    Estudio internacional pone a dos jugadores chilenos entre los más valiosos de la competición argentina

    Arriesga su presencia en el Mundial: el duro castigo que recibió Gianluca Prestianni por su conducta discriminatoria contra Vinícius

    Xiaomi lanza su nuevo ecosistema de hogar inteligente en Chile
    Tecnología

    Xiaomi lanza su nuevo ecosistema de hogar inteligente en Chile

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile

    La boda de Cassie y Nate marcará tercer episodio de Euphoria este domingo por HBO Max: ve el avance aquí
    Cultura y entretención

    La boda de Cassie y Nate marcará tercer episodio de Euphoria este domingo por HBO Max: ve el avance aquí

    Columpios al Suelo lanza el psicodélico primer adelanto de su nuevo disco

    Viaje a los 90: así se hizo Cuerpo Celeste, uno de los filmes chilenos más emotivos del último año

    El Pentágono reitera que atacará a Irán si coloca minas o amenaza el paso en el estrecho de Ormuz
    Mundo

    El Pentágono reitera que atacará a Irán si coloca minas o amenaza el paso en el estrecho de Ormuz

    Marion Maréchal, la sobrina de Marine Le Pen que apuesta a la “unión de las derechas” en Francia

    Netanyahu confirma que fue tratado con éxito de un cáncer de próstata

    Belleza en tensión: el discurso avanza, la presión se mantiene
    Paula

    Belleza en tensión: el discurso avanza, la presión se mantiene

    Una cuna vacía en medio de la maternidad

    Datos Paula: cine y teatro donde el cuerpo toma la palabra