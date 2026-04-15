Los íconos japoneses del post-rock toe regresan a Chile después de ocho años

El cuarteto japonés toe anunció las fechas de su paso por Sudamérica con su nueva gira, llegando a Santiago el próximo 10 de septiembre para presentarse en el Teatro La Cúpula del Parque O’Higgins.

Actualmente la banda se encuentra por Europa con la gira “LONELINESS WILL SHINE”, con la que presentan una selección de su más reciente disco, Now I see the light (2024), además de sus grandes éxitos como parte de la celebración de sus 25 años de carrera.

El proyecto nació a comienzos del 2000 en Tokyo, manteniendo la misma alineación desde su formación: Hirokazu Yamazaki -guitarra-, Takaaki Mino -guitarra-, Satoshi Yamane -bajo- y Takashi Kashikura -batería-. Ellos han estado detrás de los cuatro discos de estudio que completan su discografía y que han sido alabados por la crítica especializada.

Cinco años demoraron hasta el lanzamiento de The Book About My Idle Plot on a Vague Anxiety (2005), donde mezclan post-rock y math-rock de una forma que les valió aplausos desde la crítica de sitios como AllMusic o NPR. Desde entonces han seguido ampliando su repertorio, incluyendo guitarras acústicas, pianos, vibráfonos e incluso voces.

Esta exploración incluso los llevó a presentar su propia versión del clásico “War Pigs”, himno de Black Sabbath, para el cual se acompañaron de las voces de la cantante de j-pop Kotringo. Este apareció en el EP Our Latest Number (2018), el que se suma al colaborativo Collection of Colonies of Bees (2009) y The Future Is Now (2012), trabajos que los mantuvieron en la vitrina en la ausencia de un álbum de estudio.

Junto a esta carrera musical, la banda también fundó el sello Machu Picchu Industrias junto a los miembros de bandas como Mouse on the Keys, Tangled Hair y Enemies, desde donde hacen sus lanzamientos con la libertad musical que les ha caracterizado hasta la fecha.

El cuarteto ha brillado en estas décadas gracias a un sonido que mezcla baterías muy técnicas, dos guitarras que se complementan a la perfección y el uso de los silencios, algo que han sabido manejar como pocos dentro del género, todo reuniendo elementos de músicas que también pasan por el pop, el jazz e incluso la electrónica. Este concierto es presentado por Kross.

Las entradas están a la venta a través del sistema Puntoticket con los siguientes precios: