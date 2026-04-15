Cónclave en Cerro Castillo: Quiroz adelanta que crédito tributario a empleo beneficiará a 4,8 millones de trabajadores

En medio del primer cónclave oficialista del gobierno de José Antonio Kast realizado la noche de este martes en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, adelantó los detalles del proyecto de Reconstrucción Nacional a parlamentarios y autoridades de los partidos oficialistas.

Durante el encuentro, que buscó ordenar a las filas de gobierno de cara a la tramitación de la iniciativa y ad portas de la cadena nacional por medio de la cual el Mandatario presentará el proyecto este miércoles por la noche, el jefe de las finanzas públicas detalló, entre otras materias, que el denominado crédito tributario al empleo en riesgo de informalidad beneficiará a 235 mil pequeñas y medianas empresas (86% de los beneficiarios totales) y a 4,8 millones de trabajadores.

“Entrega, adelantando mes a mes, un crédito tributario en función de la remuneración bruta de los empleados. Parte en 15% para remuneraciones bajo $545 mil (7,8 UTM) y disminuye gradualmente hasta remuneraciones de $838 mil (12 UTM). Inyecta liquidez por US$ 1.400 millones por año al sector productivo”, explicó el ministro durante el cónclave oficialista.

Pero Quiroz ya había destacado esta semana el efecto virtuoso de esta medida. “Es un crédito del 15% de la remuneración bruta. Ahora el empresario que vaya a pagar cada mes sus prestaciones sociales, que vaya ordenadamente a pagar su AFP, a pagar la Fonasa o el isapre, a pagar el Pagos Provisionales Mensuales (PPM), a pagar el IVA, ese empresario va a tener una inyección de recursos, y eso va a ocurrir en todo Chile “, afirmó el lunes Quiroz.

24 DE MARZO DEL 2026 EL MINISTRO DE HACIENDA, JORGE QUIROZ, EN LOS PASILLOS DE LA CAMARA DE DIPUTADOS. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

En la oportunidad, el economista también destacó la propuesta de reintegrar el sistema tributario y la rebaja de impuesto de primera categoría de 27% a 23%. Anticipó que esta última medida beneficiará a 150 mil empresas que emplean a más de 5 millones de trabajadores (53% del mercado laboral formal) y dan cuenta del 90% de la inversión en Chile.

Ratificó, asimismo, la inclusión en el proyecto de medidas transitorias como la reducción de impuesto a las donaciones y la repatriación de capitales; y de medidas de facilitación regulatoria, como la agilización en evaluación de proyectos (SEIA) y apoyos a sectores económicos estancados por el entorno regulatorio (acuicultura y construcción). También adelantó la creación de un mecanismo de invariabilidad tributaria (DL 600) y medidas de contención del gasto relacionadas con la gratuidad y licencias médicas, entre otros.

Pero en lo esencial el ministro anticipó que los efectos en el corto plazo de las medidas contenidas en el proyecto significarán una mayor entrada de capitales al país por la mejora en competitividad tributaria y certeza jurídica-regulatoria, la recuperación de empleo (principalmente por sector de construcción) y la reactivación de sectores agobiados por regulación.

Para el 2030 Quiroz proyectó una tasa de desempleo en torno al 6,5%, un crecimiento en torno al 4% anual y un equilibrio fiscal estructural.