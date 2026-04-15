ACHM acusa falta de información del Ejecutivo por subsidio al gas licuado: “Hoy no existen ni vales ni recursos disponibles”

A dos semanas de la presentación del plan del gobierno de José Antonio Kast para enfrentar las alzas en los precios de los combustibles, que incluye un subsidio al gas licuado, la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) denuncia que todavía no han recibido información formal del gobierno sobre su ejecución .

“En consecuencia, hoy no existen ni vales ni recursos disponibles en nuestros municipios para dichos fines ”, acusa la agrupación a través de un comunicado público.

“Alertamos al gobierno que no resulta administrativamente viable traspasar a los municipios la responsabilidad de ejecutar estos recursos, considerando además que ello implicaría asumir procesos de compra y distribución. Este mecanismo dificultaría el cumplimiento oportuno de los plazos y la adecuada respuesta a las necesidades urgentes de nuestros vecinos y vecinas”, agrega la asociación al respecto.

Por lo anterior, la ACHM propone que se evalúen medidas como la transferencia directa de recursos o la implementación de un sistema de compra centralizada.

“Reiteramos la urgencia de contar con definiciones claras a la brevedad. Nuestros vecinos y vecinas requieren respuestas concretas, y los municipios necesitamos certezas administrativas para poder colaborar de manera eficaz. No puede transcurrir esta semana sin que exista información precisa al respecto ”, concluyen sobre el tema.

La falta de información sobre esta medida ya había sido criticada anteriormente por alcaldes como la jefa comunal de Quinta Normal, Karina Delfino. Este miércoles, en conversación con Desde la Redacción de La Tercera, el alcalde de Renca, Claudio Castro, acusó este mismo problema.

“No tenemos ninguna información y tenemos un número importante de población que está yendo a los municipios a pedir sus vales de gas y por lo tanto nosotros, nuestros funcionarios, son los que tienen que informar que no tenemos información. Eso genera frustración. Yo creo que eso no fue bien desarrollado y es uno de los temas que en otro ámbito generan también incomodidad para el mundo municipal”, señaló el jefe comunal.