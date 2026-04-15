Alcalde Castro y efectos de medidas de la administración de Kast: “Tenemos filas de vecinos que han acudido a buscar ayudas sociales”

Frente a las expectativas por el anuncio en cadena nacional que realizará este miércoles el Presidente José Antonio Kast con el plan de Reconstrucción Nacional, el alcalde de Renca, Claudio Castro, mostró sus reparos a las decisiones del Ejecutivo que, considera, han afectado al mundo municipal.

En conversación con Desde la Redacción de La Tercera, el jefe comunal habló respecto a la afectación que han sufrido los municipios tras el alza de los combustibles.

“Nosotros recibimos un alza muy fuerte o un estrés en nuestros presupuestos producto del alza de la bencina. Directo o indirecto, pero la diferencia es que los municipios hoy día tenemos filas de vecinos de todos los municipios, esto además es transversal, no es de los municipios de oposición es de los municipios de Chile, con vecinos que han acudido a buscar ayudas sociales", señaló Castro.

Además de este asunto, también criticó uno de los puntos incluidos en el plan de Reconstrucción Nacional del gobierno: la exención de contribuciones a la primera vivienda de mayores de 65 años.

Para Castro, esta reducción tiene un efecto negativo en el Fondo Común Municipal, del que enfatiza que “hay municipios que dependen en un 95% del Fondo Común Municipal”.

“En Renca solo el 9% de nuestra viviendas de la comuna, 9 de cada 100, paga contribuciones. En Vitacura todas pagan contribuciones ¿A quien beneficia? A 9 de cada 100 en Renca, a 100 de 100 en Vitacura. Es una política que es regresiva“, detalló.

“En Renca, el 1 de cada 3 de nuestros recursos vienen del Fondo Común Municipal. Si tu eliminas las contribuciones y no tienes un reemplazo para esos ingresos, que ahí está lo ideológico, entonces tu impactas el presupuesto de los municipios que generamos un montón de políticas y servicios”, agregó el jefe comunal.

Otro elemento abordado por Castro fue el anuncio por parte del Ejecutivo de la entrega de vales de gas licuado como respuesta al alza de los combustibles.

“Hace dos semanas el gobierno anunció con mucha fuerza y en un tema muy sensible que iba a hacer una inyección de recursos a través de los municipios para que los municipios entreguemos vales de gas. Hasta el día de hoy no sabemos cuándo eso se va a hacer, cómo eso se va a hacer, que no es menor ”, detalló.

“No tenemos ninguna información y tenemos un número importante de población que está yendo a los municipios a pedir sus vales de gas y por lo tanto nosotros, nuestros funcionarios son los que tienen que informar que no tenemos información. Eso genera frustración. Yo creo que eso no fue bien desarrollado y es uno de los temas que en otro ámbito generan también incomodidad para el mundo municipal”, agregó al respecto.

Para concluir: “Yo creo que el gobierno está tomando decisiones en varios ámbitos que impactan al mundo municipal. De nuevo, esto es transversal. Y no nos está yendo bien , y eso mi expectativa es que genere también una reacción transversal del mundo municipal”.

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