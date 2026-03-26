Combustibles y también contribuciones: el otro flanco de disputa que más de 100 alcaldes le abren al gobierno

De 26 a 110 aumentaron entre miércoles y jueves los alcaldes firmantes de una carta que ediles progresistas dirigieron al Presidente José Antonio Kast por el alza del precio de los combustibles y la eliminación de las contribuciones para ciertos grupos. La suma de apoyos ha crecido casi en simultáneao con el descontento que dicen reflejar los mismos ediles.

En ese escrito -de tono crítico- le fustigan al Mandatario no haber contenido el aumento de precios, que finalmente se trasladó al consumidor en un alza de $370 las bencinas y $580 el diésel, pero también por la idea de La Moneda contenida en el programa de gobierno de eximir a los mayores de 65 años al pago del impuesto a la primera vivienda, idea ratificada hace algunos días por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

La carta critica que esta administración “impulse iniciativas que tienden a aliviar el bolsillo de quienes tienen mayores ingresos”, apuntando a las contribuciones.

Y es que ello afecta directamente a las comunas que son beneficiadas en el llamado Fondo Común Municipal (FCM), el cual implica que comunas más vulnerables reciben platas de aquellas más pudientes. Según dio a conocer La Tercera en diciembre, el plan de Kast de eliminar estas contribuciones implica un universo de 400 mil personas y US$ 170 millones al año.

Según la Tesorería General de la República, las comunas que reciben más de estos ingresos son Puente Alto (3,2%), Maipú (2,6%), Valparaíso (1,5%) y La Florida (1,5%), aunque en los municipios admiten no tener datos de cuánto dinero les significaría perder considerando solamente al universo de mayores de 65 años.

De ahí que durante el último tiempo los alcaldes comenzaron articularse para seguir presionando por este tema. Liderados por Tomás Vodanovic (Maipú), Karina Delfino (Quinta Normal) y Claudio Castro (Renca), los alcaldes enviaron este sábado una carta a El Mercurio en que critican la medida por las contribuciones. Luego continuaron con la carta que Vodanovic y el resto dejaron en La Moneda este martes , que se mezcla con el alza de los combustibles.

Otros, por su cuenta, escalan el tema y apuntan al Ejecutivo a crear medidas de ayuda a la gente, como el alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica, que evalúa un subsidio municipal al transporte público. “Es una medida concreta, acotada, pero necesaria frente a una realidad que nos golpea con más fuerza”, dice.

Vodanovic dice a este diario que “la eliminación del pago de contribuciones es un golpe duro para más del 80% de los municipios de Chile, que dependen en gran parte de esos recursos para poder funcionar y entregar servicios básicos a la ciudadanía. Es un impuesto progresivo, que pagan el 23% de las viviendas de mayor valor, y que beneficia directamente a una gran mayoría de chilenos. Creemos que es una medida que va en contra de lo que el país necesita, y haría un sentido llamado al gobierno de re considerar su aplicación, o ver de qué manera compensarían esos recursos”.

Agrega que “en Chile ya existe una desigualdad brutal entre comunas, y esto solo la agrandaría aún más”.

En paralelo, el respaldo a la carta ya suma 110 alcaldes, todos siendo de oposición. A pesar de ello, ya hay voces de ediles que no podrían considerarse de oposición que se suman al descontento. Este jueves, en Desde La Redacción de La Tercera la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín (ind), dijo que “yo no comparto la forma en que se hizo esta alza. Yo creo que efectivamente el impacto que se va a generar sobre las familias, sobre las personas, sobre el costo de la vida es demasiado fuerte (...) creo que el golpe es muy duro y no estábamos preparados”.

La alcaldesa Las Condes, Catalina San Martín.

Puertas adentro, distintas voces hacen ver la incómoda posición de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) y la Asociación de Municipios Rurales (AMUR), que representan a cientos de comunas, pero actualmente son lideradas por alcaldes de derecha, quienes han tenido una postura más contenida sobre el conflicto, atribuyendo al alza de combustibles principalmente al conflicto de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, más que deslindar responsabilidades al gobierno.

Se tensionan los alcaldes

La seguidilla de cartas y coordinaciones no sólo ha tensionado la relación de algunos alcaldes con La Moneda, sino entre ellos. La jefa comunal de Las Condes fustigó que “ con esa carta (la de los de oposición) no vamos a lograr que el alza no exista. Lo que es responsable y lo que corresponde es que los alcaldes digamos ‘esto es una decisión en la que no estoy de acuerdo, pero me preocupo de cómo puedo aportar o cómo puedo ayudar para mitigar las consecuencias para las personas, a quienes nosotros representamos’. Entonces, sentido realidad es lo que yo le pido a los alcaldes ”.

El alcalde de La Cisterna, Joel Olmos, le respondió que “a la alcaldesa San Martín le parece un ‘show’ porque probablemente en Las Condes el alza de los combustibles es un dato estadístico. En La Cisterna y en la mayoría de las comunas de Chile, es el pan que sube, es el costo del flete para el pequeño comerciante y es el presupuesto familiar que no llega a fin de mes. No es un show; es el grito de vecinos que hoy no tienen quién los defienda frente a un gobierno central que desprecia la calle”.

Pero además la relación se tensionó por el tema de las contribuciones pues las comunas que más aportan por ellas al Fondo Común Municipal -Las Condes, Lo Barnechea, Santiago, Vitacura y Providencia, según la Tesorería General de la República- han tenido una opinión distinta sobre la eximición del pago de contribuciones.

El jefe comunal de Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN), comentó a este diario que “cualquier medida que alivie la carga económica de los adultos mayores es positiva. En Lo Barnechea tenemos más de 12 mil vecinos mayores de 65 años, que representan cerca del 11% de nuestra población. Pero es clave que esta medida venga acompañada de un mecanismo de compensación claro para los municipios , porque las contribuciones financian servicios esenciales como seguridad, áreas verdes y programas sociales. No podemos avanzar en justicia para nuestros adultos mayores debilitando la capacidad de respuesta de los municipios".

Mientras que su par de La Reina, José Manuel Palacios (UDI), sostuvo que “nos parece una señal correcta avanzar en aliviar la carga que hoy enfrentan muchos adultos mayores, especialmente cuando hablamos de su vivienda principal. Sin embargo, este es un debate que no puede quedarse solo en una exención puntual. Las contribuciones son, en la práctica, un impuesto territorial que muchas veces termina siendo desproporcionado y poco justo, porque no distingue entre la valorización de un inmueble y la liquidez real de las personas. Por eso, más que una medida aislada, creemos que este es el momento de abordar una reforma más profunda”.

Otras comunas más vulnerables como La Florida no quisieron referirse al tema al ser consultados por este diario.