Alcaldes de oposición arremeten contra Kast y plantean cuatro medidas por alza de combustibles

Una serie de alcaldes opositores criticaron el incremento de las tarifas de los combustibles anunciado por el gobierno de José Antonio Kast como respuesta a los efectos fiscales de la escalada del precio internacional del petróleo.

Mediante un comunicado, 26 jefes comunales —entre ellos Tomás Vodanovic, de Maipú, y Matías Toledo, de Puente Alto— manifestaron su “profunda preocupación” por las consecuencias de esta medida “en la vida cotidiana de millones de personas y en el funcionamiento de los municipios”.

En esa línea, aseguraron: “El encarecimiento del combustible no es un tema abstracto: impacta directamente en el costo del transporte, en los alimentos, en los servicios básicos y en la economía familiar. Asimismo, tensiona seriamente la gestión municipal, encareciendo servicios esenciales como la recolección de residuos, el mantenimiento de espacios públicos y la seguridad comunal”.

Hecho ese punto, las autoridades locales recalcaron que “desde el primer día” han manifestado su disposición “a colaborar con el gobierno en la búsqueda de soluciones”.

“Creemos en el diálogo, en los acuerdos y en la responsabilidad compartida frente a momentos complejos. Sin embargo, también tenemos el deber de representar a nuestras vecinas y vecinos, y de alzar la voz cuando las medidas adoptadas o propuestas no van en la dirección correcta”, agregaron.

Con ello, para reemplazar esta medida, que comenzará a operar este jueves, pusieron las siguientes propuestas sobre la mesa:

1. Suspender iniciativas que reduzcan la recaudación fiscal, como la eliminación del pago de contribuciones y cualquier tipo de rebaja de impuestos a grandes empresas mientras dure esta crisis.

2. Fortalecer el mecanismo de estabilización de los combustibles para proteger a las familias.

3. Establecer apoyos directos al transporte público y a los sistemas locales, evitando alzas en tarifas. Considerando también a sectores rurales y servicios interurbanos.

4. Políticas de compensación a los municipios por el aumento de sus costos operativos en servicios básicos como recolección de basura, entre otros. Chile necesita decisiones que den certezas y protejan a su gente.

En detalle, los 26 alcaldes que suscribieron el comunicado son: