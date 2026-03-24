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    Alcaldes de oposición arremeten contra Kast y plantean cuatro medidas por alza de combustibles

    26 son los jefes comunales que suscribieron un documento como respuesta al alza de combustibles anunciado por el gobierno, entre ellos Tomás Vodanovic, Matías Toledo, Fares Jadue y Claudia Pizarro.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    Una serie de alcaldes opositores criticaron el incremento de las tarifas de los combustibles anunciado por el gobierno de José Antonio Kast como respuesta a los efectos fiscales de la escalada del precio internacional del petróleo.

    Mediante un comunicado, 26 jefes comunales —entre ellos Tomás Vodanovic, de Maipú, y Matías Toledo, de Puente Alto— manifestaron su “profunda preocupación” por las consecuencias de esta medida “en la vida cotidiana de millones de personas y en el funcionamiento de los municipios”.

    En esa línea, aseguraron: “El encarecimiento del combustible no es un tema abstracto: impacta directamente en el costo del transporte, en los alimentos, en los servicios básicos y en la economía familiar. Asimismo, tensiona seriamente la gestión municipal, encareciendo servicios esenciales como la recolección de residuos, el mantenimiento de espacios públicos y la seguridad comunal”.

    Hecho ese punto, las autoridades locales recalcaron que “desde el primer día” han manifestado su disposición “a colaborar con el gobierno en la búsqueda de soluciones”.

    “Creemos en el diálogo, en los acuerdos y en la responsabilidad compartida frente a momentos complejos. Sin embargo, también tenemos el deber de representar a nuestras vecinas y vecinos, y de alzar la voz cuando las medidas adoptadas o propuestas no van en la dirección correcta”, agregaron.

    Con ello, para reemplazar esta medida, que comenzará a operar este jueves, pusieron las siguientes propuestas sobre la mesa:

    1. Suspender iniciativas que reduzcan la recaudación fiscal, como la eliminación del pago de contribuciones y cualquier tipo de rebaja de impuestos a grandes empresas mientras dure esta crisis.

    2. Fortalecer el mecanismo de estabilización de los combustibles para proteger a las familias.

    3. Establecer apoyos directos al transporte público y a los sistemas locales, evitando alzas en tarifas. Considerando también a sectores rurales y servicios interurbanos.

    4. Políticas de compensación a los municipios por el aumento de sus costos operativos en servicios básicos como recolección de basura, entre otros. Chile necesita decisiones que den certezas y protejan a su gente.

    En detalle, los 26 alcaldes que suscribieron el comunicado son:

    1. Marcela Chamorro, Alhué.
    2. Mauro Tamayo, Cerro Navia.
    3. Manuel Zúñiga, El Bosque.
    4. Zandra Maulen, El Monte.
    5. Felipe Muñoz, Estación Central.
    6. Joel Olmos, La Cisterna.
    7. Claudia Pizarro, La Pintana.
    8. Jonathan Opazo, Lampa.
    9. Javiera Reyes, Lo Espejo.
    10. Maximiliano Ríos, Lo Prado.
    11. Tomás Vodanovic, Maipú.
    12. Felipe Muñoz, Padre Hurtado.
    13. Miguel Concha, Peñalolén.
    14. Luis Astudillo, Pedro Aguirre Cerda.
    15. Jaime Escudero, Pirque.
    16. Matías Toledo, Puente Alto.
    17. Italo Bravo, Pudahuel.
    18. Paulina Bobadilla, Quilicura.
    19. Karina Delfino, Quinta Normal.
    20. Fares Jadue, Recoleta.
    21. Claudio Castro, Renca.
    22. Christopher White, San Bernardo.
    23. Cristóbal Labra, San Joaquín.
    24. Roberto Pérez, San José de Maipo.
    25. Gustavo Toro, San Ramón.
    26. Sebastián Rosas, Talagante.
    Más sobre:AlcaldesOposiciónAlzaCombustibles

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