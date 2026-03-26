Catalina San Martín endurece el tono contra alcaldes de oposición y pide al gobierno trabajar en conjunto con municipios

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, cuestionó este jueves el tono adoptado por el Ejecutivo ante el alza de los combustibles y la coordinación con los municipios. Además, reiteró sus críticas al despliegue de autoridades municipales de oposición ante el alza de los combustibles en el Palacio de La Moneda.

Ayer ya los criticó por la entrega de una carta al Presidente José Antonio Kast, pero esta jornada en conversación con el programa Desde La Redacción de La Tercera, endureció sus reparos.

Y es que si bien la líder de Las Condes no es partidaria del alza, tampoco lo es de reproches de sus pares oficialistas. “Yo no comparto la forma en que se hizo esta alza. Yo creo que efectivamente el impacto que se va a generar sobre las familias, sobre las personas, sobre el costo de la vida es demasiado fuerte (...) creo que el golpe es muy duro y no estábamos preparados”, señaló.

En esa línea, apuntando a los jefes comunales de oposición sostuvo: "Con esa carta no vamos a lograr que el alza no exista. Lo que es responsable y lo que corresponde es que los alcaldes digamos, ‘esto es una decisión en la que no estoy de acuerdo pero me preocupo de cómo puedo aportar o cómo puedo ayudar para mitigar las consecuencias para las personas, a quienes nosotros representamos’. Entonces, sentido realidad es lo que yo le pido a los alcaldes”, agregó.

San Martín afirmó que hay una suerte de ánimo de “sacar ventaja política” con la situación. “Tenemos que dejar un poquito el ego de lado, dejar la necesidad de aparecer en prensa y efectivamente poner al servicio del país el conocimiento que tenemos los alcaldes de nuestros territorios. Yo creo que aquí uno puede elegir qué tipo de oposición quiere ser”, apuntó.

“Entendamos todos que aquí se necesita una posición constructiva porque hay una crisis importante y porque el tiempo que perdemos entre nosotros en pelear, en que ´voy a dejarte una carta, hago esta performance´, es tiempo preciado que se pierde y que a las personas no les redita absolutamente nada”, agregó.

En ese sentido, San Martín sostuvo que “esa es la oposición que yo espero que sea la izquierda en este gobierno. Una oposición constructiva”.

En tanto, cuestionó al gobierno por la coordinación que han tenido con los municipios y sostuvo que “espero que el gobierno efectivamente llame no solo para informar, sino para trabajar juntos”.

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