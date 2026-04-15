Gobierno proyecta alza de las bencinas para este jueves y dice que la subida habría sido tres veces mayor sin el Mepco

Este miércoles se da a conocer el alza que tendrán las bencinas luego de que el gobierno del Presidente José Antonio Kast neutralizó el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) hace cuatro semanas y traspasó un alza histórica en el valor de las gasolinas y del diésel a nivel interno.

En su momento, el Ejecutivo apeló a la medida por la situación fiscal y el alto precio del petróleo en el mundo por la guerra en Irán, que sigue en desarrollo, ya que se requería un elevado financiamiento para mantenerlo operando tal cual.

Ahora el Mepco vuelve a operar como es tradicional. Desde el Ejecutivo, sin informar un detalle específico, entregaron la magnitud del aumento que se espera a partir de este jueves y que detallará la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) en su informe de precios de esta tarde.

Así, el escenario del gobierno es que el diésel y las gasolinas de 93 y 97 octanos no suban más allá de $40 por litro.

Además, el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, destacó que esta subida será bastante menor a la que hubiese correspondido de no operar el Mepco. “Cerca de tres veces más de lo que van a terminar subiendo”, puntualizó Rodríguez en entrevista con Radio Agricultura.

Por su lado, el coordinador macroeconómico del Ministerio de Hacienda, Alejandro Guin-Po Bon, dijo en Radio Pauta que “en la parte del diésel, nosotros creemos que se están conteniendo en torno a dos tercios de lo que debería subir realmente. En el caso de la gasolina, un poco más de la mitad”.

“Eso tiene un costo fiscal. Y el costo fiscal está siendo de alguna forma tolerado, pero es significativamente menor que lo que hubiese ocurrido en este escenario alternativo (sin Mepco). Por ende, estamos logrando este equilibrio de decir: estamos ok, traspasando una pequeña magnitud de precio en comparación a lo que existió antes, pero también nosotros estamos tomando un costo fiscal que nos parece tolerable y responsable respecto a lo que es nuestro cuidado de la hacienda pública”, indicó Guin-Po Bon.

Sobre el monto específico, Guin-Po Bon, al ser consultado en Radio Duna, si el alza está en el orden de los $35 y $40 por litro, respondió que “bajo $36, dependiendo si estás hablando del diésel o de la gasolina”.

Mientras que, en entrevista con Radio Infinita, al subsecretario de Hacienda se le preguntó si el alza estaría entre $38 y $35 pesos por litro. Ante esto, la autoridad dijo que para el diésel sería como “máximo” esa magnitud de alza y para el resto de las gasolinas “menos”.

“Lo que sí les puedo decir es que si el Mepco no hubiese operado, los aumentos serían cercanos a tres veces más”, reiteró en conversación con Infinita.

Mientras que al ser consultado sobre si con el alza de los combustibles el gobierno está recaudando más, el subsecretario lo descartó.

“No es cierto que esté recaudando más. Todo lo contrario. Se tiene menos recaudación por la aplicación del Mepco, que dado que el impuesto específico es alto, no llega a ser subsidiario. Es decir, en general, el gobierno, el Estado sigue recaudando más porque el impuesto es alto. Pero por la aplicación del Mepco en esta semana es deficitario. O sea, se recauda menos”, dijo.