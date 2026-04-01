Kast anuncia nuevas medidas para paliar el alza de combustibles: entregarán aporte a municipalidades para gas licuado

Este miércoles el Presidente José Antonio Kast participó de la segunda sesión del comité “Chile Sale Adelante”, instancia creada para abordar el alza de los combustibles en el país.

Tras la reunión, en la que participaron autoridades de gobierno y alcaldes de asociaciones municipales, el Mandatario entregó nuevas medidas para combatir las consecuencias del incremento de las tarifas del petróleo.

En concreto, el gobierno entregará un aporte de $100.000 mensuales por embarcación en la pequeña pesca artesanal , es decir, botes de hasta 12 metros de eslora, para cada mes con actividad, por hasta seis meses.

Según informan desde Presidencia esto “beneficiará a cerca de 9 mil embarcaciones pertenecientes al Registro Pesquero Artesanal”.

En detalle, las embarcaciones beneficiadas deben tener longitud igual o inferior a 12 metros, registrar actividad efectiva durante 2025, y operar en el mes en que soliciten la bonificación.