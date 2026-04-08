Alcaldesa de Quinta Normal reclama por entrega de vales de gas licuado: “Todavía no se nos da ninguna información en específico”

A casi un mes del inicio de la administración de José Antonio Kast, una mirada muy crítica sobre la gestión del gobierno y, en particular, sobre su relación con los municipios tiene la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS).

En conversación con el programa Desde La Redacción de La Tercera, la socialista cuestionó que el Ejecutivo no haya tenido reuniones con los jefes comunales de la Región Metropolitana; que se pretenda bajar los recursos de los municipios con menos recursos y que, por ejemplo, aún no se haya entregado información concreta sobre la entrega de vales de gas licuado para hacer frente al alza de combustibles.

“Hay que tener harta, yo diría, cautela y alerta, como lo decía hace algunas semanas antes que asumieran el gobierno, respecto a las iniciativas que se han impulsado. Conocimos el tema de combustibles, pero también estamos muy alerta a la ley miscelánea respecto al tema económico desde las alcaldías, porque puede que en el tema de contribuciones se vean afectados nuestros presupuestos municipales. Entonces, claro, estamos en alerta en el fondo para proteger lo que hoy día hemos construido, no retroceder y en rigor poder avanzar”, partió diciendo la alcaldesa.

En particular, la alcaldesa señaló que tras entregar en La Moneda una carta con propuestas para hacer frente al alza de los combustibles, el gobierno nos les ha entregado ninguna respuesta concreta, salvo el anunció sobre la ayuda con vales de gas licuado a las comunas.

Aunque respecto de este último tema, Delfino reclamó que no han recibido información clara de cuándo, cómo y cuáles serán los alcances particulares del aporte estatal.

“Los vecinos nos preguntan cuándo van a poder ir a buscar el vale de gas que el gobierno anunció. Y aprovecho ahí también señalar que a nosotros todavía no se nos da ninguna información en específico ”, señaló.

Asimismo, añadió que: “Nosotros como alcalde y alcaldesa siempre tenemos toda la disposición de poder contribuir en estas materias y si a nosotros nos toca la distribución, también lo vamos a realizar. El punto es que todavía no hay información precisa respecto a cómo se va a distribuir, cuánto presupuesto nos va a llegar y también cuánto tiempo vamos a tener para poder comprarlo”.

La alcaldesa explicó que el lunes sostuvo una reunión con el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), Sebastián Figueroa, y que esperaba que esta semana se engregara una información concreta al respecto.

“Yo en particular tuve una con el subsecretario el día de lunes, que fue bastante positiva. Y estamos esperando, la verdad, la bajada, porque nos han dicho que esta semana se iba a bajar la información. No ha ocurrido”, sostuvo.

“Es un proceso largo. O sea, porque el traspaso de recursos desde el nivel central al nivel municipal no es fácil. Tiene algunos temas administrativos. Y la propia compra tampoco es rápida. Y los vecinos requieren obviamente de ese beneficio hoy día. O sea, hoy día no están preguntando sobre su vale de gas que fue anunciado por el Gobierno. Entonces esperamos que haya esta información lo antes posible. Y que, por cierto, se acorten los plazos. Que no sean un mes más, sino que pueda ser lo antes posible este beneficio”, sentenció respecto del tema.

Respuesta a alcaldesa de Las Condes

Hace unos días la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, cuestionó duramente a los alcaldes que asistieron a La Moneda a entregar la carta con propuestas ante el alza de combustibles y solicitar una reunión con Kast.

La jefa comunal de Las Condes sostuvo que: “La actitud que han tomado ciertos alcaldes a mí me da vergüenza”.

Por esas declaraciones fue requerida también Delfino quien contestó: “No puedo estar más en contra con lo que ella dice. Yo creo que ella habla además de Las Condes, que tiene un presupuesto cercano a los 500.000 millones de pesos. Es hoy día la comuna más rica de Chile, la que tiene mayores recursos y la que probablemente, también en términos de distribución de ayudas sociales, probablemente distribuye menos”.

La socialista agregó que: yo ahí le pido a la alcaldesa de Las Condes que tenga solidaridad con quienes menos tienen. (3:08) Con comunas, por ejemplo, como La Pintana, que depende en un casi 90% del fondo común municipal. O comunas como San Ramón o comunas como Puente Alto. Nuestras mismas comunas, como Quinta Normal o Renca o Cerro Navia, que son nuestras comunas vecinas. Y la verdad es que nosotros siempre vamos a alzar la voz cuando finalmente la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas se vea afectada".

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