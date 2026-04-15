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    Bettina Horst recuerda que en última elección “desde una parte del Frente Amplio hasta Partido Nacional Libertario” estaban por una rebaja de impuestos

    Respecto a las contribuciones, dijo que no estaba de acuerdo en que, por condiciones tributarias, "la gente verse obligada de irse de sus viviendas, de sus barrios".

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Bettina Horst dijo que Chile debe bajar los impuestos para acercarse a los estándares de la OCDE. PEDRO RODRIGUEZ

    La economista y actual directora de Libertad y Desarrollo (LyD), Bettina Horst, defendió la idea del gobierno de recortar el impuesto corporativo, el cual forma parte del proyecto de Ley Miscelánea que el presidente José Antonio Kast comunicará formalmente al país esta noche en cadena nacional.

    La experta dijo en el programa Desde la Redacción, de La Tercera, que la medida es necesaria para empujar a la economía chilena y sacarla del periodo de estancamiento de más de una década, para ir acercándose a los estándares o la media de los países de la OCDE.

    “Estamos en una tasa de 27%. La OCDE está en promedio entre un 23%, 24%. No solo estamos muy por arriba, sino que hemos sido el único país que hemos ido subiendo nuestra tasa, mientras los otros países la han ido reduciendo”, sostuvo.

    Horst dijo que esto es relevante dado que Chile compite en un mundo globalizado para atraer inversiones de distintos actores, de distintas partes del mundo.

    En esa línea, la economista recordó la carrera presidencial pasada en la que un amplio espectro del mundo político y de los propios candidatos (menos Jeanntte Jara y Eduardo Artés) estaban por una rebaja de impuestos a las empresas.

    “Recordemos que la discusión de la rebaja del impuesto a las empresas es un tema que desde una parte del Frente Amplio hasta el Partido Republicano, Partido Nacional Libertario estaban de acuerdo (…) Todos entendían que la rebaja del impuesto corporativo era necesario para reactivar la economía”, afirmó.

    Sin embargo, la directora de LyD advirtió que hay otras medidas igualmente importantes como la certeza jurídica o la reducción de los tiempos para obtener permisos, y que la combinación de estas y otras iniciativas son las que debieran generar el impulso a la economía.

    “Los proyectos de ley, las reformas de un gobierno tienen que tener coherencia y sentido como un paquete. Y por eso hace sentido enviar una reforma que aplique, que aborde distintos temas como una sola propuesta al Congreso”, dijo.

    Bettina Horst también advirtió que una rebaja de impuesto tiene efectos en las finanzas públicas, lo que tiene más relevancia hoy debido a la situación de estrechez fiscal,

    Cualquier modificación al pago de impuestos en un país tiene que ser sostenible fiscalmente, porque si tú bajas hoy día un impuesto, pero en fondo se te genera un déficit financiero tan alto que la gente percibe que en un año más va a tener que volver a subirlo. Bueno, no va a tener el efecto de la inversión. Por eso tiene que ser un paquete coherente”, afirmó.

    Pago de contribuciones adultos mayores

    Otra de las medidas que ha generado controversia y donde no existe unanimidad entre los economistas es en poner fin a las contribuciones que pagan los adultos mayores por su primera vivienda, y que también formaría parte del anuncio del gobierno.

    José de Gregorio y Andrés Velasco son algunos de los expertos que públicamente han manifestado reparos a eso.

    Bettina Horst planeta matices. En tal punto explicó que en Chile el impuesto territorial es un impuesto patrimonial, es decir, que no se paga en función de los ingresos, sino que es en función del valor de la propiedad. Ahí puso como ejemplo cuando el metro llega a una comuna o barrio, disparando el avalúo fiscal y, por ende, el costo del tributo.

    “A mí me parece que por condiciones tributarias no debiera la gente verse obligada de irse de sus viviendas, de sus barrios, de sus redes sociales. Me parece que una alternativa sería también, por ejemplo, ponerle un límite máximo de lo que se paga en contribuciones en función de los ingresos de las personas que hoy día existe, en cierta medida, para los mayores de 60 a 65 años”, afirmó

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