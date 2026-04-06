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    Jara arremete contra megaproyecto de Reconstrucción de Kast y acusa que “en eso hay mucha soberbia”

    La excandidata presidencial y militante del PC calificó algunas de las medidas de carácter tributario como "perniciosas".

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Exministra del Trabajo y excandidata presidencial, Jeannette Jara. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La exministra del Trabajo y excandidata presidencial, Jeannette Jara (PC), arremetió en contra del megaproyecto legislativo de La Moneda que, bajo el título de Reconstrucción, contemplará 40 medidas en cinco áreas distintas.

    Se trata de una ley “miscelánea” que, debido a su contenido diverso, fue diseñada para ser la punta de lanza del “gobierno de emergencia” del Presidente José Antonio Kast. Esta incluye desde ajustes tributarios, atención de desastres por incendios, permisología, cambios en beneficios educacionales, hasta asuntos de seguridad pública.

    En diálogo con radio ADN, la ex secretaria de Estado del gobierno de Gabriel Boric planteó que la iniciativa del gobierno, que ingresa esta semana al Congreso, es parte del “manual” de las ultraderechas en el mundo.

    “Cuando hablan de una ley de reconstrucción nacional, es porque quiere decir que Chile está hecho pedazos. Eso es lo que hay detrás. Entonces, se quiere instalar esta figura de que Chile está destruido y que ellos, mesiánicamente, son los salvadores. Yo lo considero de una irresponsabilidad tremenda, porque en eso hay mucha soberbia, y de soberbia hemos tenido largas clases en política”, dijo.

    En ese sentido, apuntó que “la humildad y el saber reconocer que Chile lo construimos entre todos es algo muy importante” y remarcó que “en esta ley que le llaman reconstrucción nacional, que va a ser comunicacionalmente, además, bien confusa, porque algunos van a estar reivindicando la reconstrucción después del terremoto, otros de los incendios”.

    Sobre las medidas en materia tributaria del megaproyecto, Jara sostuvo que “en algunos sentidos, a mí me parece bien orientado, como, por ejemplo, ojalá venga la medida que se ha anunciado respecto al IVA a la vivienda, pero, en otro sentido, muy pernicioso para el país, como la rebaja a los impuestos que graban las empresas de mayor tamaño y que son el 3% de las empresas del país. Francamente, eso es una contrarreforma tributaria, rompe el pacto de quien paga más contribuye más a la sociedad”.

    Y luego agregó: “La esencia del sistema tributario, que es lo que quieren modificar, eso no va a salir. Ese es mi pronóstico. Y si sale, es porque aquí estamos en el mundo al revés”.

    Más sobre:Jeannette JaraJosé Antonio KastReconstrucción NacionalCongreso Nacional

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