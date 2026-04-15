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    Claudio Agostini dice que subir impuesto al diésel recauda US$ 1.800 millones y que eliminar IVA a la vivienda “es una mala idea”

    El experto dijo que el impuesto al diésel es "la bala de plata que tenemos" y que la reducción del impuesto corporativo no es lo más importante para reactivar la inversión.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Claudio Agostini dijo que el gobierno de Kast sí está haciendo una reforma tributaria. PEDRO RODRIGUEZ

    Ad portas de la cadena nacional en la que el presidente José Antonio Kast detallará el proyecto de Ley Miscelánea, el economista y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Claudio Agostini, insistió en su recomendación de subir el impuesto al diésel porque es una gran fuente de recaudación en momentos de estrechez fiscal.

    “El impuesto al diésel es la bala de plata que tenemos. Hay pocas balas de plata, en impuestos hay menos. Esta es una porque es un impuesto que tú si subes el impuesto al diésel y lo igualas al de la gasolina que es lo que al menos debería ocurrir por la externalidad que genera, tú recauda del orden de US$ 1800 millones”, sostuvo el experto.

    En conversación con el programa Money Talks, Agostini dijo que es un impuesto que recauda para momentos complejos con el actual y al mismo tiempo corrige la asignación de recursos de un insumo contaminante.

    No obstante, Agostini dijo que, si bien esta corrección es ideal desde el punto tributario, admitió también que existe un gran inconveniente por la presión que debieran ejercer los camioneros.

    “Es la bala de plata. En general los impuestos distorsionan, este te corrige una distorsión. Pero usar esa bala de plata implica aguantar un paro de camioneros que se van a tomar la ruta 5”, comentó.

    Es una reforma tributaria

    Agostini también abordó la esperada medida de recorte al impuesto de primera categoría que se anunciará en la noche y aunque dijo que es una medida importante para la economía, aseguró firmemente que no era lo más importante.

    “Es importante, sí, del punto de vista de gatillar inversión y hacer más atractivo invertir ¿Es la razón más importante por la cual las empresas invierten? La respuesta es no”, sostuvo el académico quien está de acuerdo en denominar como reforma tributaria la iniciativa del gobierno que estará incluida en la Ley Miscelánea.

    En tal sentido, Agostini afirmó que lo más importante para captar inversiones es la certeza jurídica, la seguridad que se le da las empresas para embarcarse en un proyecto en cualquier país.

    “No sacas nada con tener un país que tenga tasa de impuesto corporativo 1%, si no te respetan los contratos, no tiene sentido”, afirmó.

    En otra línea similar, Agostini también dijo que más importante que el impuesto corporativo son los permisos y el tiempo necesario para obtenerlos. “El atraso de todos los permisos es más caro que impuesto”, dijo en su diálogo con Andrés Benítez.

    Para reafirmar su punto, puso de ejemplo las grandes inversiones forestales chilenas en Brasil (CMPC y Arauco), país con una tasa impositiva de 30%, mayor a la del 27% que tiene actualmente Chile.

    Agostini reconoció que el impuesto corporativo en Chile es más alto que en la OCDE -lo que supone hacer al país menos competitivo-, pero dijo al mismo tiempo que si Chile quiere estar a la altura de esas prácticas también debe subir el impuesto al diésel, que es más bajo que en esas economías.

    “Si queremos ser full OCDE, bajemos el impuesto corporativo a la media de la OCDE, como se está discutiendo, y subamos el impuesto al diésel a la media de OCDE”, afirmó.

    En una línea paralela, el Ph.D de la Universidad de Michigan se mostró a favor de la integración al sistema tributario y que tiene “todo el sentido del mundo” volver a ese régimen que cambió en el segundo gobierno de Michelle Bachelet.

    “Lo correcto es integrar el sistema, porque ese es el sistema tributario correcto. Y para los otros objetivos (que la gente con más recursos pague más) hay otros instrumentos mejores. Entonces usemos esos otros instrumentos”, afirmó.

    El economista reconoció al mismo tiempo que el impuesto global complementario es bajo en Chile, que sólo lo paga el 25% de las personas, muy por debajo del 60% que en general pagan aquellos de los países OCDE.

    Exención IVA a las Vivienda es una mala idea

    Claudio Agostini también fue crítico de otras de las medidas tributarias que anunciará el gobierno de Kast y es aquella relativa a la eliminación del Iva a la vivienda que, según el exDipres, Matías Acevedo, tendría un impacto fiscal del orden de los US$ 2.500 millones.

    “A mí me parece una mala idea”, dijo el experto.

    El académico de la Adolfo Ibáñez explicó que como los impuestos generan distorsiones, en el mundo tributario ideal es que todo sea lo más neutro posible, que no genere distorsiones y no obligue a modificar decisiones.

    “El IVA en eso es maravilloso cuando no tiene exenciones, porque es igual, parejo (…) Acá estás agregándole una exención al IVA, cuando el mundo va para el otro lado, a eliminar exenciones al IVA. Nueva Zelanda y Australia eliminaron todas las exenciones”, explicó.

    Argumentó en ese línea que esa medida que quiere empujar la administración Kast “rompe la estructura tributaria” de neutralidad y supone al mismo tiempo que un sector económico tiene privilegios tributarios frente a otros.

    “Tiene algo de política industrial también. O sea, estoy haciendo política industrial a través del sistema tributario. De nuevo, es una mala idea y si es que lo vas a hacer, de frente por la vida, subsidiemos al sector que queremos”, afirmó.

    Lee también:

    Más sobre:Claudio AgostiniImpuestosViviendasLey Miscelánea

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