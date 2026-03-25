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    Claudio Agostini recomienda aprovechar la coyuntura y subir el impuesto al diésel de manera permanente

    El académico dijo que no tiene sentido mantener estas regalías tributarias a los camioneros si al mismo tiempo Chile está en un proceso de eliminar las carboneras, de avanzar en electrificación y electromovilidad y en políticas pro cambio climático.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    05 DE ENERO 2025 CLAUDIO AGOSTINI FOTO PABLO VçSQUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    El economista y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Claudio Agostini, abordó esta mañana la controversia generada por el gobierno tras cambiar los parámetros del Mepco y traspasar directamente el alza internacional del precio del petróleo a los combustibles locales, generando un aumento histórico en el valor de las bencinas.

    El experto en política tributaria dijo que la coyuntura podría presentarse favorable para subir de manera permanente el impuesto al diésel. En conversación con T13 radio, Agostini dijo que los ajustes realizados mueven al país en la dirección correcta, pero por razones equivocadas.

    “Nos vamos a mover hacia un mayor precio del diésel, que es lo correcto dado lo que contamina, pero por el precio del petróleo y la guerra. No por el impuesto. Y lo vamos a hacer en forma transitoria, porque la forma que se está haciendo, si se acaba la guerra en dos semanas más y baja el precio en un mes más, va a volver a bajar”, afirmó,

    El también Ph.D de la Universidad de Michigan dijo que subir progresivamente el impuesto al diésel supone una oportunidad de recaudación fiscal, Y aunque entiende que esto provocaría la molestia de los camioneros, deslizó también que ese sector tiene muchos beneficios tributarios.

    No pagan por lo que contaminan, pagan un cuarto de lo que deberían, y además se les devuelve hasta 80% (del impuesto específico al diésel). O sea, pagas poco y además se te devuelve 80% de lo poco que pagas. Entonces, tenemos una distorsión de hace mucho tiempo. En ese contexto, independiente de entrar todavía al MEPCO, lo correcto sería subir el impuesto al diésel”, sostuvo.

    Qué dijo Claudio Agostini sobre impuesto al diésel. En la imagen, Sergio Pérez, de la CNTC. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    “Y todos sabemos las razones por las cuales nunca nadie lo ha podido hacer”, agregó el economista, en referencia al poder de negociación de los camioneros.

    Agostini dijo que no tiene sentido mantener estas regalías tributarias a los camioneros si al mismo tiempo Chile está en un proceso de eliminar las carboneras, de avanzar en electrificación y electromovilidad y en políticas pro cambio climático.

    “Todas esas cosas no conversan. No solo conversan, sino que te agudizan un problema que ya tenías”, sostuvo.

    En relación al Mepco particularmente, dijo que el gobierno podría haber hecho esta alza de manera gradual (“te hubieras evitado a lo mejor parte del problema”), pero de igual modo sostuvo que el mecanismo se desvió de su propósito original que era de amortiguar los shocks y que al final se convirtió en un subsidio.

    En esa línea, y utilizando cálculos realizados por la Universidad Diego Portales, dijo que se han gastado unos US$ 2.144 millones en el mecanismo, gran parte utilizados por la administración Boric para contener el alza que generó en su momento la invasión de Rusia a Ucrania.

    Lee también:

    Más sobre:MepcoImpuestosPetróleomDiéselClaudio Agostini

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