Hoteleros calculan fuerte caída de 25% en las reservas para Semana Santa por efecto del alza de los combustibles

El presidente de Hoteleros de Chile, Alberto Pirola, advirtió sobre el impacto que tendrá el alza histórica de los combustibles en el turismo nacional, señalando que se trata de “un golpe directo al desarrollo del turismo en el país”, en un contexto marcado por la cercanía de períodos clave como Semana Santa y el feriado del 1 de mayo.

Según indicó, esta situación “tensiona gravemente” al sector, especialmente en momentos en que la industria busca reactivarse. En ese sentido, sostuvo que con las actuales tarifas “el escenario se vuelve altamente complejo”, ya que muchas personas podrían desistir o postergar sus viajes.

El gobierno anunció ayer que las bencinas subirán a partir de este jueves en $ 370, mientras que el petróleo diésel lo hará en $ 580, dos saltos jamás antes registrados, luego de los cambios introducidos en los parámetros del Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco).

Alberto Pirola.

En ese contexto, el gremio calcula una fuerte caída de 25% en las reservas hoteleras para Semana Santa.

Pirola agregó que el impacto podría intensificarse si se concreta la eventual aplicación de nuevos impuestos al transporte aéreo. A su juicio, esto “encareciendo significativamente los pasajes y profundizando el deterioro de la industria turística” , lo que calificó como “un retroceso inaceptable para un sector que aún no logra recuperarse plenamente”.

Pucón la-tercera

Desde el gremio, que afirma representar al 97% de las empresas del rubro, planteó la necesidad de contar con mayor claridad respecto de la situación y de las medidas que se adoptarán para mitigar sus efectos.

“ Resulta difícil de comprender que el Estado no disponga de mecanismos o reservas suficientes para enfrentar una contingencia de esta magnitud ”, señaló.

Asimismo, cuestionó que “los gremios y las personas deban asumir las consecuencias de la falta de recursos dejaba por el gobierno anterior, con mayores costos e impuestos”, agregando que este escenario afecta directamente la competitividad turística del país.