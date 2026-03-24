$ 100 mil por vehículo: Ministro De Grange adelanta cómo se entregará el beneficio a los taxistas por alza de combustibles

“Nos encantaría poder congelar el precio de todos los derivados del petróleo, pero eso no es posible”. Con estas palabras, el ministro de Transportes, Louis de Grange, se refirió alza histórica que experimentarán los combustibles esta semana y que tendrá un fuerte impacto en los bolsillos de los consumidores y también la inflación.

Tal como lo dijo anoche el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y de Energía, Ximena Rincón, el secretario de Estado afirmó que los recursos fiscales heredados de la administración anterior impidieron al gobierno absorber a través del Mepco el fuerte aumento de los precios internacionales de crudo tras el conflicto en Medio Oriente.

“Estamos haciendo un esfuerzo enorme como país prácticamente sin recursos, o sea, porque recibimos la caja como gobierno, sin los recursos necesarios para, por ejemplo, enfrentar este tipo de situaciones”, dijo la autoridad en entrevista con radio ADN.

Qué dijo ministro de Transportes por bono de $100 mil a taxi colectivos DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

En ese contexto, De Grange dijo que las variaciones en el Mepco fueron “permanentemente” negativas a lo largo del tiempo y que los recursos actuales no permiten seguir inyectando recursos ahí.

“El Mepco en vez de transformarse en un mecanismo de estabilización de precios, que es su definición, se transformó en un mecanismo de subsidio de los combustibles, lo que es un error conceptual. Eso sumado a que no hay caja disponible, a que el gobierno gasta mucho más de lo que tiene, eso por supuesto que dificulta”, afirmó el titular de Transportes.

Subsidio a taxi colectivos

De Grange también abordó de manera particular el anuncio de Hacienda del subsidio de $100 mil que recibirán los taxistas por los siguientes seis meses y que forma parte del paquete paliativo con el que el gobierno quiere enfrentar esta crisis derivada del alza del petróleo, que se mantiene sobre los US$ 100.

El ministro aseguró que la entrega de estos beneficios no tiene mayores complicaciones logísticas y que se hará de acuerdo al Registro nacional de taxi colectivos que manejan las Seremis. Estar en este listado es base para recibir el subsidio que necesita aprobación del Congreso , tal como el de los recursos para el Fondo de las parafinas.

Qué dijo ministro de Transportes por bono de $100 mil a taxi colectivos

“Hay que hacer una gestión que se les va a informar a la brevedad cuando ya esté aprobado el proyecto. Porque una vez que esté aprobado por el Congreso, se pueden hacer las gestiones desde las distintas Seremías a nivel nacional. Es un trámite que no es automático, pero sí va a ser bastante diligente, va a ser bastante rápido en términos simples.

De Grange dijo que este bono de $ 100 mil es por vehículo , es decir, que, si una persona tiene más, recibirá el beneficio en función de los taxis que tenga registrado.

Con todo, el ministro recordó que Chile es un importador neto de petróleo y que no hay otro producto que se importe con tanta magnitud.

“Nosotros también como país nos vemos afectados por eso. Y el gobierno, con sentido de urgencia, con celeridad, ha impulsado una serie de propuestas concretas para contener en la medida de lo posible aquellas perillas, aquellas variaciones que tienen impacto sobre aquellas industrias más vulnerables, como el transporte público menor, aquellos hogares donde hay menores ingresos, más vulnerables también, asociado al congelamiento de la parafina. Se están tomando las medidas”, afirmó.