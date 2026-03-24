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    El petróleo rebota tras fuerte caída de ayer y el Brent se instala por encima de los US$ 100 otra vez

    Ayer los precios se habían derrumbado tras el anuncio de Donald Trump de poner fin a los ataques contra instalaciones de energía de Irán.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Petróleo se dispara tras ataques de Estados Unidos y Reino Unido a objetivos militares hutíes ALEXANDER MANZYUK

    El precio del petróleo repunta este martes, recuperando parte de las pérdidas sufridas en la sesión previa, en un contexto marcado por la evolución del conflicto con Irán y las señales mixtas provenientes desde el frente geopolítico.

    Los futuros del crudo Brent con entrega en mayo suben 2,4%, alcanzando los US$102,31 por barril, mientras que el WTI para el mismo mes avanzó cerca de 3,6%, hasta los US$91,27 por barril.

    El alza se produce luego de una fuerte caída el lunes, cuando el Brent retrocedió cerca de 11% hasta ubicarse en torno a los US$99 por barril, tras haber superado los US$112 el viernes.

    El movimiento a la baja fue impulsado por declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que su país e Irán habían sostenido conversaciones “muy buenas y productivas” durante los últimos días con miras a una resolución total del conflicto en Medio Oriente.

    El anuncio de Trump sobre Irán

    Asimismo, el mandatario señaló que instruyó al departamento de guerra a posponer durante cinco días cualquier ataque militar contra plantas de energía e infraestructura iraní.

    “He ordenado al departamento de guerra que posponga todos y cada uno de los ataques militares contra las centrales eléctricas y la infraestructura energética iraníes durante un periodo de cinco días”, escribió Trump en su red Truth Social.

    Estas declaraciones presionaron inicialmente a la baja los precios del crudo, mientras los mercados bursátiles reaccionaron al alza. Sin embargo, la recuperación observada el martes refleja la persistencia de dudas en el mercado, luego de que Irán desmintiera la existencia de negociaciones con Washington.

    Cuánto vale el petróleo. En la imagen, el presidente Donald Trump, -

    José Torres, economista senior de Interactive Brokers citado por CNBC, dijo el petróleo se ha alejado de sus mínimos pese al optimismo inicial en los mercados financieros, en un escenario donde el riesgo de una prolongación del conflicto sigue presente.

    El analista también advirtió que los reiterados ataques a infraestructura energética clave en Medio Oriente han elevado las preocupaciones sobre posibles interrupciones en la producción y el transporte de crudo.

    En esa línea, indicó que existe inquietud respecto de eventuales limitaciones de capacidad y disrupciones logísticas que podrían mantener los costos por sobre los niveles observados a comienzos de año, incluso en caso de alcanzarse un acuerdo.

    Antes del estallido del conflicto, el estrecho de Ormuz concentraba cerca del 20% del suministro mundial de petróleo transportado por vía marítima. No obstante, Irán redujo significativamente los flujos a través de esta ruta estratégica.

    De acuerdo con medios estatales iraníes, Teherán permitiría el tránsito seguro por el estrecho, con excepción de embarcaciones vinculadas a países considerados como enemigos.

    Alza histórica del precio en Chile

    El alza del precio de la energía ha generado gran impacto en Chile. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció este lunes un aumento histórico del precio de las bencinas a partir del día jueves, y activó un plan de medidas paliativas que incluyen menores precios para la parafina y beneficios para diferentes sectores del transporte público.

    La puesta en escena fue a través de entrevistas con cinco canales de televisión que se transmitieron a partir de las 21 horas. Adicionalmente, el gobierno hizo llegar una minuta donde se detallaron los anuncios.

    Cuánto vale el petróleo. En la imagen, el ministro Jorge Quiroz. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    De esta forma, a contar del jueves 26 de marzo, y por una vez, los precios internos -luego de la tramitación de los decretos respectivos y los cálculos de la Comisión Nacional de Energía- subirán $370 por litro (32%) en el caso de la gasolina de 93 octanos y de $580 por litro para el diésel (62%).

    Mientras el precio de la gasolina de 93 octanos promedia actualmente los $1.170 por litro en la Región Metropolitana, el diésel llega a los $ 932 por litro. Con los incrementos entonces, el valor de la bencina superará levemente los $1.500 y el del diésel también, con lo cual virtualmente se igualarán.

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