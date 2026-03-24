Buses interurbanos acusan exclusión del plan del gobierno por alza de combustibles y alertan fuerte impacto en tarifas

La Asociación de Buses Interurbanos de Chile expresó su “profunda sorpresa y preocupación” tras el anuncio del gobierno sobre el alza en los precios de los combustibles y las medidas de mitigación asociadas, acusando que el sector fue excluido pese a su rol en la conectividad nacional.

Desde el gremio señalaron que, a pesar de haber advertido con anticipación sobre los efectos de una subida de esta magnitud, no fueron considerados en el diseño de las medidas, lo que calificaron como “incomprensible”.

“ Lamentamos no haber sido oídos . Advertimos a tiempo que un alza de esta magnitud en los combustibles iba a tener un efecto directo en las tarifas y en las personas”, afirmó la gerenta general del gremio, Carolina Navarrete, enfatizando que el transporte interurbano moviliza a más de 60 millones de pasajeros al año.

Impacto directo en los pasajes

El principal foco de preocupación del sector es el aumento del diésel, que -según lo informado por el Ejecutivo- alcanzaría cerca de un 62%, afectando directamente la estructura de costos de las empresas de transporte.

De acuerdo con estimaciones de la Asociación de Buses Interurbanos, esto podría traducirse en un incremento de hasta 21% en el valor de los pasajes, con efectos inmediatos para los usuarios.

En términos concretos, el gremio advirtió que por cada $100 de alza en el combustible, los pasajes podrían subir hasta $2.000, lo que implicaría, por ejemplo, que un viaje hacia Puerto Montt podría encarecerse hasta alcanzar valores entre $16.000 y $17.000 en los próximos días.

“ Estamos hablando de un golpe directo al bolsillo de miles de trabajadores, estudiantes y familias ”, enfatizó Navarrete, subrayando las consecuencias sociales de la medida.

Frente a este escenario, la Asociación de Buses Interurbanos de Chile hizo un llamado urgente al Ejecutivo a revisar las medidas e incorporar al sector en los mecanismos de apoyo.

“Esperamos que el gobierno corrija esta omisión y considere a todos los actores del sistema. Aquí no solo está en juego la sostenibilidad de la industria, sino también el acceso de millones de personas a un transporte seguro y accesible”, concluyó la dirigenta.