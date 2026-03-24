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    Buses interurbanos acusan exclusión del plan del gobierno por alza de combustibles y alertan fuerte impacto en tarifas

    Gremio advierte que el incremento del diésel podría traducirse en un alza de hasta 21% en los pasajes, afectando directamente a millones de usuarios en todo el país.

    Por 
    Roberto Martínez

    La Asociación de Buses Interurbanos de Chile expresó su “profunda sorpresa y preocupación” tras el anuncio del gobierno sobre el alza en los precios de los combustibles y las medidas de mitigación asociadas, acusando que el sector fue excluido pese a su rol en la conectividad nacional.

    Desde el gremio señalaron que, a pesar de haber advertido con anticipación sobre los efectos de una subida de esta magnitud, no fueron considerados en el diseño de las medidas, lo que calificaron como “incomprensible”.

    Lamentamos no haber sido oídos. Advertimos a tiempo que un alza de esta magnitud en los combustibles iba a tener un efecto directo en las tarifas y en las personas”, afirmó la gerenta general del gremio, Carolina Navarrete, enfatizando que el transporte interurbano moviliza a más de 60 millones de pasajeros al año.

    Impacto directo en los pasajes

    El principal foco de preocupación del sector es el aumento del diésel, que -según lo informado por el Ejecutivo- alcanzaría cerca de un 62%, afectando directamente la estructura de costos de las empresas de transporte.

    De acuerdo con estimaciones de la Asociación de Buses Interurbanos, esto podría traducirse en un incremento de hasta 21% en el valor de los pasajes, con efectos inmediatos para los usuarios.

    En términos concretos, el gremio advirtió que por cada $100 de alza en el combustible, los pasajes podrían subir hasta $2.000, lo que implicaría, por ejemplo, que un viaje hacia Puerto Montt podría encarecerse hasta alcanzar valores entre $16.000 y $17.000 en los próximos días.

    Estamos hablando de un golpe directo al bolsillo de miles de trabajadores, estudiantes y familias”, enfatizó Navarrete, subrayando las consecuencias sociales de la medida.

    Frente a este escenario, la Asociación de Buses Interurbanos de Chile hizo un llamado urgente al Ejecutivo a revisar las medidas e incorporar al sector en los mecanismos de apoyo.

    Esperamos que el gobierno corrija esta omisión y considere a todos los actores del sistema. Aquí no solo está en juego la sostenibilidad de la industria, sino también el acceso de millones de personas a un transporte seguro y accesible”, concluyó la dirigenta.

    Más sobre:Alza de combustiblesBuses interurbanosTarifasJorge QuirozHaciendaCombustiblesCarolina NavarreteAsociación de Buses Interurbanos de ChileTransportePulso

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