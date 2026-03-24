Aumento de los combustibles sumará casi un punto a la inflación, con mayor efecto en abril

El anuncio realizado este lunes por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respecto de que la bencina de 93 octanos se incrementará en unos $370 por litro, tendrá un impacto relevante en la inflación de marzo y abril.

En la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la gasolina es uno de los productos con mayor ponderación, con 3,39 puntos porcentuales del total del indicador, por lo que cualquier movimiento de este bien es relevante para el dato mensual.

Considerando que la gasolina de 93 octanos actualmente tiene un precio cercano a los $1.200 el litro, el alza anticipada por el secretario de Estado implica un aumento de cerca de 30% en el valor final.

Esto es un cambio extremo en relación a lo que se estaba registrando en el último tiempo donde, de acuerdo al INE, las gasolinas acumulaban una caída de 4,3% en el año y una baja de 10,5% en 12 meses.

Patricio Rojas, economista de Rojas y Asociado, indica que con un alza de un nivel como este “el mayor efecto lo vamos a ver durante el mes de abril, la inflación en abril yo diría que por el puro efecto de la gasolina podemos estar en 0,7%, más la inflación normal que hay en abril que puede ser 0,2%, 0,3%, o sea, estamos hablando fácilmente que abril la inflación puede llegar al 1% y vamos a tener también efectos de segunda vuelta hacia el mes de mayo, por lo tanto también mayo va a ser un mes de inflación relativamente alta. En el caso de marzo puede haber una colita porque le pega este jueves, pero va a ser relativamente poco”.

Felipe Alarcón, economista de Euroamerica, señala que un alza de ese tipo “sería un garrotazo de inflación en marzo y particularmente abril”, Así, el experto calcula que impactará en 0,26 pp en marzo y 0,8 pp en marzo.

Juan Ortiz, del OCEC-UDP, anticipa un incremento de 1,1 pp adicional, particularmente en abril.

Mientras, el economista jefe de BCI, Sergio Lehmann, indica que esta alza se reflejaría en marzo, con 2 a 3 décimas de mayor inflación, y en abril, con hasta 0,7 décimas adicionales. Con esto el IPC de abril estaría en torno a 1%. Esto se revertiría en los meses siguientes, si es que la guerra no se prolonga más allá de abril.

A esto habría que sumar también los efectos del mayor precio del diésel, que según los expertos podría añadir otra décima a la inflación.

De concretarse un alza de 1% en el IPC de abril, la UF podría incrementarse en unos $400, pasando de los $39.841 el 9 de abril a unos $40.240 el 9 de mayo.

Banco Central

Este nuevo escenario se conoce justo antes de la reunión de política monetaria del Banco Central, la que concluye hoy y donde el mercado anticipa que el ente rector mantendrá la tasa de interés de referencia.

Además, este miércoles el BC publicará el Informe de Política Monetaria (Ipom) de marzo, donde la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, deberá profundizar sobre este impacto.