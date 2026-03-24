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    Presidente de la CNTC advierte impacto inflacionario por alza del diésel y pide ajustar tarifas para evitar crisis en el sector

    Sergio Pérez señaló que pequeños operadores serán los más afectados y solicitó incorporar a los “generadores de carga” en la discusión, alertando que el alza podría encarecer bienes esenciales si no se redistribuyen los costos en la cadena logística.

    Por 
    Roberto Martínez
    Camioneros

    El presidente de la Confederación Nacional de Transportes de Carga (CNTC), Sergio Pérez, advirtió este lunes sobre las consecuencias económicas del alza en el precio del diésel anunciada por el gobierno, señalando que el incremento deberá ser traspasado a las tarifas del transporte de carga, con efectos directos en los precios al consumidor.

    En entrevista con 24 Horas, el dirigente sostuvo que el sector enfrenta un escenario complejo luego del anuncio del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que contempla un aumento cercano a los $570 por litro en el diésel, principal insumo de la actividad.

    “La responsabilidad de los camioneros de Chile es abastecer a la nación”, afirmó de manera reiterada Pérez, subrayando que si se modifican mecanismos como el MEPCO, será necesario que los denominados “generadores de carga” -empresas que contratan los servicios de transporte- asuman el mayor costo en las tarifas.

    Riesgo para pequeños transportistas

    El dirigente puso especial énfasis en el impacto que tendrá la medida sobre los operadores más pequeños, quienes -según explicó- tienen menor capacidad de negociación para traspasar el alza a sus clientes.

    “Los colegas más menudos no tienen cómo traspasar a tarifa los mayores valores del petróleo y, por lo tanto, la industria se va a ver muy afectada”, advirtió, emplazando tanto al gobierno como al Congreso a analizar soluciones.

    En esa línea, confirmó que el gremio ya sostuvo reuniones con autoridades del Poder Legislativo para exponer la magnitud del problema, al que calificó como una “emergencia nacional”.

    Presidente de la Confederación Nacional de Transportes de Carga (CNTC), Sergio Pérez JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Alza del diésel y presión inflacionaria

    Consultado sobre el impacto en los precios finales, Pérez fue categórico en que “no cabe duda que esto trae como consecuencia inflación”, reconociendo que el aumento en el costo del transporte terminará reflejándose en productos esenciales.

    El dirigente explicó que el combustible representa entre un 30% y un 40% de los costos operacionales del transporte de carga, por lo que un incremento de esta magnitud necesariamente tensionaría toda la cadena logística.

    En ese contexto, advirtió que alimentos como pan, frutas, verduras y carne podrían encarecerse, dependiendo de cómo los mandantes ajusten los contratos de transporte.

    Llamado a incorporar a los “generadores de carga”

    En este tenor, insistió en que la solución apunta a incorporar a los actores productivos en la discusión, mencionando a organizaciones como la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA).

    Según explicó, estas entidades representan a los sectores que generan la carga y que, por tanto, deben participar en la definición de nuevas tarifas que permitan sostener la operación del transporte.

    Si el valor del litro de petróleo vale $2.000, los tarifarios tienen que ser respecto de ese valor”, sostuvo, planteando la necesidad de ajustar estructuralmente la relación entre costos y precios en la industria.

    El líder gremial también respondió a quienes proponen eliminar beneficios tributarios al diésel, indicando que el foco debe estar en asegurar la continuidad del servicio.

    “Lo único que pedimos es que se nos asegure que podamos seguir abasteciendo a la nación”, esbozó.

    Pese a la magnitud del alza, que en ocasiones anteriores se ha traducido en manifestaciones y paralizaciones, Pérez destacó que el gremio mantendrá una postura de diálogo y calma, aunque advirtió que se requieren soluciones concretas para evitar un deterioro del sector.

    Siempre hemos tenido tranquilidad, pero necesitamos respuestas”, concluyó.

    Más sobre:CamionerosCNTCDiéselAlza de combustiblesGeneradores de cargaTransportePulso

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