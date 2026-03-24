Alza de las bencinas: Ministra Rincón dice que gobierno de Boric dejó la “caja vacía” para absorber esta crisis

Ximena Rincón aborda alza de los combustibles y congelamiento del valor de la parafina

La ministra de Energía, Ximena Rincón, lamentó la fuerte alza que mostrarán los combustibles a partir de este semana y en esa línea anunció que el proyecto de ley para congelar el valor de la parafina durante el otoño e invierno de 2026 será ingresado este martes al Congreso con carácter de discusión inmediata.

En entrevista con T13, la secretaria de Estado explicó que la iniciativa busca fortalecer el fondo de estabilización del precio de la parafina, el cual actualmente cuenta con US$ 5 millones.

“Este fondo quedó con poquito dinero y este proyecto de ley que tiene que ingresar hoy día a trámite legislativo, a la Cámara de Diputados, va a aumentar en 60 millones de dólares el fondo y eso permite tomar las medidas respectivas para las parafinas, que son muy importantes para la ciudadanía”, sostuvo.

Rincón también abordó las comparaciones realizadas por figuras de la oposición y por el exministro de Hacienda, Mario Marcel, quienes han recordado que durante el conflicto entre Rusia y Ucrania —cuando el petróleo superó los US$ 100 por varios meses— el gobierno de Gabriel Boric optó por mantener el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco) para amortiguar el impacto en los consumidores.

Al respecto, la ministra subrayó que el contexto fiscal actual es distinto al de ese período.

“En cuatro años el país se endeudó en más de US$ 40 mil millones, y la caja del Estado, obviamente lo reciente, la dejaron vacía, sin espacio para poder absorber esta crisis”, afirmó.

En la misma línea, respaldó los dichos del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señalando que, si bien el Mepco beneficia a la población, su impacto es mayor en los sectores de más altos ingresos, lo que obliga a priorizar el uso de los recursos fiscales.

“Las listas de espera son tremendamente importantes, entonces es una decisión compleja cuando no tienes recursos, porque claro, el gobierno anterior tenía una caja fiscal distinta que la había dejado el presidente anterior ”, indicó la ministra, en referencia a la administración Piñera.