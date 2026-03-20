Marcel recuerda que mantuvieron el Mepco con el petróleo a US$ 100 y que no se dedicaron a culpar al gobierno anterior por la situación fiscal

El exministro de Hacienda Mario Marcel hizo una férrea defensa de la gestión fiscal del gobierno de Gabriel Boric a propósito del debate surgido en torno a la “caja” que heredó el actual gobierno de José Antonio Kast y el duro diagnóstico que hizo el Consejo Fiscal Autónomo.

En conversación con radio Duna, el economista recordó que en 2022 el equipo económico aplicó el mayor ajuste en la historia de Chile y que también fue el mayor realizado en el mundo ese mismo año.

El también expresidente del Banco Central no quiso entrar en polémicas con el CFA -señalando que en general concuerda en que efectivamente existe un problema que se debe solucionar- y admitió que, como creador de la regla fiscal, “ no me gusta que no se cumpla ”.

Marcel advirtió que a julio de 2025, los ingresos fiscales estaban creciendo a un ritmo de 6,5%, pero que en el último trimestre de ese ejercicio cayeron debido al retroceso que mostraron los ingresos por concepto en el impuesto a la renta.

Qué dijo Mario Marcel sobre el Mepco y situación fiscal JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

“ Si hay que catalogar algo de inusual es el comportamiento de los ingresos tributarios . Además de eso, acordémonos que cayó la producción de cobre, concentrado también en el segundo semestre, partiendo por el accidente de El Teniente , pero además también en par de minas privadas grandes cayó la producción. Vino la caída del dólar, todas esas cosas”, recordó el exministro de Hacienda.

Marcel recordó que el 92% del gasto público en Chile está fijado por ley o por contrato y que, por lo mismo, no es que se pueda “cortar cualquier cosa”.

Mepco y las medidas del nuevo gobierno

Respecto a las medidas económicas de la nueva administración, el también exjefe de Presupuesto fue cauto y antes de emitir demasiados juicios quiso esperar a tener más detalles de las mismas.

Sin embargo, sí comentó el tema del momento que es la intención del actual Ministerio de Hacienda de modificar el Mepco y que ha generado controversia, incluso entre economistas. “A nosotros nos tocó exactamente el escenario que estamos viendo ahora”, dijo Marcel.

El exministro recordó que en el año 2022, cuando estaba empezando el gobierno de Boric, vino la guerra en Ucrania y que el precio del petróleo se fue sobre US$ 100 durante cuatro meses seguidos y que resolvieron que siguiera funcionando.

“¿Y lo hicimos por qué? Porque en aquel entonces teníamos la inflación al alza, siguió subiendo hasta agosto del 2022; la situación de los hogares era complicada, la situación del transporte era complicada, y en eso se comprometieron recursos por US$ 2.500 millones. Pero eso se hizo dentro de un ejercicio de ajuste, o sea, igual se recortó el gasto en 23% ”, dijo el experto.

Qué dijo Mario Marcel sobre el Mepco y situación fiscal. En la imagen, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Y sobre este punto, Marcel deslizó una crítica a la actual administración, a propósito de los cruces con las autoridades salientes por el tema de la caja fiscal y las finanzas públicas.

“Nosotros como gobierno, a pesar de que teníamos una situación difícil, no nos dedicamos a quejarnos ni a culpar al gobierno anterior de la situación con la que partíamos. Nos dedicamos a trabajar, a gobernar ”.

“Veníamos de un déficit muy grande, venía la PGU desfinanciada, venía toda la deuda con las generadoras eléctricas por el congelamiento de las tarifas, venía toda la deuda con los prestadores privados por el COVID-19; pero nos dedicamos a gobernar. Y lo tercero es que no teníamos previsto una reforma que bajara impuestos, ni tampoco teníamos planes de aumentar drásticamente el gasto público”, agregó.

Mea culpa: CAE y Javiera Martínez

El ministro también hizo un mea culpa respecto a algunas acciones del gobierno de Gabriel Boric como por ejemplo la promesa de campaña de condonar el Crédito con Aval del Estado (CAE).

“O sea, es evidente que lo que se planteó en el programa de gobierno no era viable. Era la condonación total. Y se determinó en un proyecto que fue distinto”, afirmó.

Mario Marcel también fue consultado por una de las cuñas que más se le recuerda de su gestión en Hacienda, la cual tiene que ver con el juicio que hizo en su momento de Javiera Martínez, a la que calificó como “La mejor directora de Presupuesto de toda la historia”.

Qué dijo Mario Marcel sobre el Mepco y situación fiscal. En la imagen, junto a Javiera Martínez. Dedvi Missene

“Y creo que no fue una buena frase en su momento. Generó irritación. Motivó que se atacara Javiera más de lo que justificaba”, afirmó.

El exjefe de la billetera fiscal recordó que a Martínez le pusieron una querella por el caso Democracia viva y que los diputados republicanos no la dejaron entrar a la sala cuando se discutía el presupuesto.

“Entonces lo que a mí me queda claro es que Javiera Martínez fue la directora de presupuestos más maltratada de la historia”, sostuvo.

Consultado si, en perspectiva, sostiene que es la mejor directora de Presupuesto de la historia, Marcel matizó sus dichos y se limitó a decir que eso se verá “en su momento” cuando se haga el balance de su gestión, pero no por él, “sino que por quienes lo puedan ver más de lejos”.