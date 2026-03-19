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    Ministro Quiroz insiste en modificar pronto el Mepco y dice que su gestión no busca ser “popular”

    El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, apuntó que el Estado va a gastar US$200 millones por semana si el Mecanismo de Estabilización de Combustibles (Mepco) se mantiene y dijo que se necesita “apurar el tranco en la transmisión de precios".

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, realizó una extensa exposición sobre su visión sobre la economía chilena, los desafíos que ve en la materia, las medidas que va a implementar para llegar a cumplir sus objetivos y el estilo que utilizará en su gestión.

    En una presentación de cerca de una hora, el secretario de Estado criticó las cifras de Chile de crecimiento de la economía, ingreso per cápita, las cifras fiscales, la seguridad y productividad, entre otros temas. Un problema que planteó hace 20 años y se ha “recrudecido en el último tiempo”. "El país crece poco, hay pocos recursos", dijo.

    Así, en este contexto, y principalmente por la situación fiscal de Chile, el secretario de Estado insistió en la necesidad de una alternativa al Mecanismo de estabilización de precios de los combustibles (Mepco), que modera las bajas y alzas en el precio de las bencinas. Esto en un contexto en que el precio del crudo solo sube por motivo del conflicto en el Medio Oriente e irrupción del suministro en el estrecho de Ormuz, donde circula el 20% de la materia prima del mundo.

    No vamos a esperar a que la fortuna de vuelta las cosas mientras gastamos, escúchenme bien, si seguimos las reglas normales, US$200 millones por semana”, dijo el ministro en un seminario del Diario Financiero (DF).

    Sin entregar mayores detalles sobre los cambios al Mepco, el secretario de Estado justificó su medida con la necesidad de recursos para otras áreas.

    “Con US$200 millones se resuelven todas las listas oncológicas de espera en Chile y en un periodo de 90 días, y en una semana nos podemos gastar echándole bencina al estanque a un precio más bajo que el que le cuesta echarle bencina al estanque al ciudadano norteamericano”.

    Ante este contexto, el secretario de Estado apuntó que “son las decisiones que hay que tomar (...) esto requiere cierta premura y también requiere que el país conozca que estamos en una situación compleja en materia internacional”.

    “Va a haber especial preocupación por las necesidades de las grandes mayorías de todas maneras”, acotó.

    De esta forma, el ministro planteó que se debe “apurar el tranco en la transmisión de precios, porque lo que nos muestra la historia es que los países que demoran la transición de precios van acumulando desbalances a futuro, van exponiéndose financieramente y, al final, los ajustes son más dolorosos”.

    En su exposición, el ministro Quiroz también definió su sello como uno que no busca agradar. “No es el rol del ministro de Hacienda ser simpático, ni hacer buenas migas con todo el mundo, ni menos ser popular. Si un ministro de Hacienda quiere ser popular porque está pensando en ganar votos el día de mañana, entonces mejor que no sea ministro de Hacienda y que se dedique a ser popular”, dijo.

    “Así que yo estoy reinstaurando la tradición antigua de Chile”, agregó.

    El secretario de Estado planteó que, en materia de leyes, buscan consensos y no sacar leyes del Congreso con el mínimo requerido. “Estamos siempre dispuestos a escuchar, pero va a ser costoso”, dijo sobre las medidas a tomar.

    “Por lo menos desde acá, y desde el gobierno, estamos dispuestos a tomar estas medidas costosas. Porque los cambios que se requieren no son marginales”, añadió.

    Caja fiscal

    El secretario de Estado también aprovechó la instancia para insistir con su reclamo de la caja fiscal (ingresos disponibles en la cuenta corriente del fisco) que dejó el gobierno del expresidente Gabriel Boric. Esto luego de que diversos economistas estimaran que no había un caso en este tema, entre ellos José De Gregorio y Alejandro Micco.

    Salieron por ahí algunos colegas diciendo que da lo mismo o que era un problema de Tesorería. No, no da lo mismo”, dijo en su exposición.

    El secretario de Estado planteó que la caja fiscal de US$40 millones al 31 de diciembre era de casi cero y que ellos esperaban cifras del orden de US$4.000 millones.

    “US$40 millones te alcanzan para abrir la oficina a las 9 y a las 11 se te acabó la plata (...) Cuando tú entregas al gobierno sin capital de trabajo, quiere decir que hubo deuda en que debiste haber incurrido para cubrir el capital de trabajo mínimo y, por tanto, hubo una estructura en que esa deuda necesaria se corriera los días siguientes, ni siquiera a los meses siguientes. Eso es lo que pasó”, agregó.

    Más sobre:EconomíaMepcoCombustiblesJorge Quiroz

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