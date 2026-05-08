Tostadurías crecen más de 10% anual y superan los 200 locales en la RM

Un sondeo realizado por GPS Property evidencia el crecimiento de los últimos años de las tostadurías en la Región Metropolitana, con expansiones por sobre el 10% en 2024 y 2025. “Continúan consolidándose como uno de los formatos más dinámicos del comercio de proximidad en la capital. Según estimaciones de mercado, hoy superan los 200 locales activos”, dice la asesora inmobiliaria.

Dentro del mercado destacan operadores como Piwén, Frutos, La Estrella, además de actores con presencia regional que han comenzado a expandirse hacia la capital como Talca y Mataquito, junto a una amplia base de emprendimientos independientes.

Algunos de los factores que impulsan este incremento es su “bajo costo operativo, alta rotación y una demanda cada vez más orientada a la compra a granel”, afirma GPS.

De acuerdo a la empresa, se ha observado una sostenida apertura de locales, que en promedio ocupan superficies entre 40 y 90 m2. El sondeo muestra que se ubican principalmente en zonas de alto flujo como Santiago Centro, Independencia, Recoleta y Estación Central. Pese a ello, también están ganando espacio en malls, strip centers y galerías comerciales.

“Se trata de un formato muy eficiente en términos de uso de superficie. Son locales compactos, con alta densidad de productos y una rotación constante, lo que permite sostener buenos niveles de venta incluso en escenarios económicos más desafiantes”, explican desde la consultora inmobiliaria.

“Hoy las tostadurías no solo están en ejes tradicionales o comercio de barrio, sino que también han logrado entrar a centros comerciales, lo que da cuenta de su consolidación como formato. Esto responde a una demanda transversal, que combina precio, variedad y conveniencia”, agregan en GPS.

GPS Property apunta a que las tostadurías han tenido un crecimiento más dinámico en comunas más residenciales como Maipú, La Florida y Puente Alto, “donde este tipo de comercio ha encontrado espacio en barrios consolidados, capturando demanda cotidiana y reforzando su rol dentro del comercio de cercanía”, precisa.

Para los próximos años, la consultora proyecta un ritmo de expansión sostenido, sobre todo en comunas periféricas y nuevos desarrollos comerciales de menor escala. “Vemos una mayor penetración en strip centers y malls de barrio, donde este tipo de locales encaja muy bien por su formato y propuesta. Es una categoría que debería seguir ganando presencia dentro del mix comercial en la Región Metropolitana”, concluyen.