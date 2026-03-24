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    Gobierno ingresa proyecto con medidas paliativas por alza de combustibles y ven efecto fiscal casi neutro

    El Ejecutivo detalló las medidas anunciadas este lunes y el costo fiscal del proyecto, entre subsidio y recaudación.

    Por 
    Emiliano Carrizo
     
    José Miguel Wilson
    Andres Perez

    El gobierno del Presidente José Antonio Kast presentó el proyecto que detalla los anuncios en materia de combustibles que anunció el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, este lunes. Un plan que significa alzas históricas de $370 en bencinas y de $580 en diésel, pero con compensaciones para ciertos grupos que se realizarán vía un proyecto de ley.

    El proyecto será revisado con discusión inmediata por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. El diputado del Partido Socialista, Daniel Maucheri (PS), solicitó que se viera en la Comisión de Economía y Transporte, pero fue rechazado.

    La justificación del Ejecutivo de su plan de alzas y compensaciones se basa en el alza del precio del petróleo producto de la guerra en Medio Oriente y la interrupción del tráfico en el estrecho de Ormuz, donde circula cerca del 20% del crudo en el mundo. Esto junto con la situación de las finanzas en Chile.

    En lo fiscal, el proyecto requiere $53.760 millones (US$60 millones) para el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP). Esto para que la parafina vuelva a niveles de febrero de este año, que se ubicaba levemente por sobre los $1.000 litro.

    “Esta medida tiene un carácter temporal, estableciéndose como plazo máximo para su ejercicio el 31 de diciembre de 2026″, dice el proyecto.

    Mientras que el anunciado del bono para los taxis colectivos tendrá una cobertura de 96.283 beneficiarios y tendrá un costo fiscal de $57.770 millones durante su vigencia, desde abril de este año hasta octubre de este año.

    Así, el total de gasto fiscal del proyecto llega a $111.530 millones.

    Sin embargo, en el mismo texto se explica que, con la modificación al impuesto específico al petróleo diésel, se disminuye el crédito fiscal aplicable a los no transportistas, equiparándolo al vigente para los transportistas. De esta forma, se espera recaudar más de lo que se proyecta gastar.

    “En consecuencia, se espera que dichas empresas pasen de recuperar un 100% del impuesto específico pagado a 31% aproximadamente, lo que se traduce en mayores ingresos fiscales por $124.463 millones durante su periodo de vigencia”, dijo.

    El documento también explicó que esta medida rige hasta el 30 de septiembre de este año.

    En esa línea, se cumple el objetivo descrito en el proyecto de no “comprometer la sostenibilidad de las cuentas fiscales”.

    Más sobre:EconomíaCombustiblesBencinas

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