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    Alza histórica de combustibles tensiona a apps de transporte: DiDi y Cabify anuncian medidas para mitigar impacto

    Cabify y DiDi anunciaron medidas para mitigar el impacto del alza de los combustibles. Mientras la primera anunció que absorberá el costo con incentivos y mayores beneficios para conductores, la segunda ajustará tarifas, ofrecerá descuentos a usuarios y reducirá comisiones.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas

    Con preocupación miran las plataformas de transporte de pasajeros el alza histórica de los combustibles de $370 por litro para las bencinas y de $580 en el diésel que anunció el gobierno para este jueves.

    La justificación del Ejecutivo de su plan de alzas y compensaciones se basa en el alza del precio del petróleo producto de la guerra en Medio Oriente y la interrupción del tráfico en el estrecho de Ormuz, donde circula cerca del 20% del crudo en el mundo. Esto junto con la situación de las finanzas en Chile.

    DiDi, compañía de capitales chinos fundada en 2012 en China y dedicada a servicios de transporte bajo demanda, que opera en Chile desde 2019, detalló su plan para enfrentar la contingencia.

    Felipe Contreras, director de comunicaciones de Latinoamérica de DiDi explicó a Pulso que la empresa “ajustará los precios de los viajes para considerar el cargo por combustible adicional”.

    Sin embargo, “para evitar que esto impacte a los bolsillos de los usuarios, y para evitar que la movilidad segura e inteligente de DiDi se convierta en un lujo al que pocos pueden acceder, DiDi lanzará masivamente cupones de hasta 25% de descuento, a nivel nacional, para que las personas puedan viajar de manera segura, sin que su bolsillo se vea mayormente afectado”. “Este 25% será financiado por DiDi y NO impacta las ganancias de los conductores”, recalcó.

    También detalló que una protección a sus conductores emprendedores. “La comisión del servicio de DiDi bajará al 10%, con lo que la empresa absorberá así gran parte del aumento de costos que enfrentarán los conductores con estas nuevas condiciones. Esta medida se aplicará desde el jueves en RM, Valparaíso, Concepción, Talca, La Serena y Rancagua, y eventualmente podrían sumarse nuevas regiones”, agregó Contreras.

    “Esto representa una gran diferencia frente a los estándares de la competencia, que operan con comisiones cercanas al 40%. Este ajuste en la tasa de servicio permitirá que los conductores puedan seguir emprendiendo con la aplicación, a pesar del masivo incremento de los costos que deberán enfrentar”, concluyó el grupo.

    Según la empresa china, la medida beneficiaría a cerca de 135 mil conductores que emprenden con aplicaciones de movilidad y más de 9 millones de usuarios que utilizan DiDi en el día a día.

    Cabify absorbe el impacto

    Otra de las aplicaciones relevantes, Cabify, comunicó que por el alza del combustible, la empresa comunicó a través de un comunicado que tomó la “decisión de absorber el 100% del impacto previsto”.

    Para ello, “entregará un suplemento de $50 por kilómetro recorrido en cada viaje que realicen y actualizará sus beneficios de Cabify Stars (programa de fidelización para conductores que en la actualidad cuentan con el mayor descuento de combustibles que se entrega a través de la aplicación)”.

    Además de “este beneficio, garantizarán un ingreso de $800 por kilómetro recorrido a los conductores de la categoría Platino y también para Cabify Stars”.

    Los descuentos en combustible se dividen según su categoría en Cabify Stars: Platino: $200 por litro; Oro: $75 por litro; Plata: $50 por litro y Bronce: $15 por litro

    “Este beneficio tiene un límite de hasta seis cargas mensuales, y otras 15 cargas de $15 para todas las categorías”, concluyó.

    Al cierre de esta edición, Uber, el principal actor del mercado de transporte en plataformas móviles, se encontraba evaluando si responder a las consultas enviadas.

    Más sobre:NegociosDiDiUberCombustibles

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