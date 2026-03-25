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    Pasajes de buses interurbanos subirán hasta un 30% por aumento del precio del combustible

    Desde el gremio de buses interurbanos alertan de un alza de hasta el 30% desde el jueves y de hasta un 25% extra para Semana Santa: En tanto, desde FlixBus hacieron un llamado a sus clientes a "planificar sus viajes con tiempo".

    Sofía LópezPor 
    Sofía López
    Turbus

    Este lunes, el Ministerio de Hacienda anunció el alza en el precio de los combustibles de hasta $370 para gasolinas y $580 para el diésel, a contar del jueves 26 de marzo. A propósito de ello, Pulso conversó con el gremio de buses interurbanos de Chile y con la empresa internacional FlixBus, sobre cómo este incremento se verá reflejado en los costos de los pasajes, a pocos días de Semana Santa.

    El Ejecutivo traspasó un incremento de 32% en el valor de la gasolina y de un 62% en el del diésel, limitando la cobertura del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco). Se trata del mayor aumento en más de cuatro décadas. Ante esto, la Asociación de Buses Interurbanos (ABI) acusó de haber ser excluida del plan de siete medidas impulsadas desde el mismo gobierno para mitigar el impacto del alza de precios, lo que derivará en un aumento del costo de los pasajes, advirtieron.

    Según las estimaciones del gremio, esta alza podría significar un incremento de entre 25% y 30% en el valor de los pasajes a partir del jueves, “dado el efecto directo del alza del diésel en los costos operacionales”, aseguraron desde la asociación gremial de buses interurbanos. “Al tratarse de un aumento transversal del combustible, este ajuste se reflejará de manera bastante homogénea en los distintos tramos más recurrentes, tanto en viajes de ida como de vuelta”, agregaron.

    De acuerdo con la gerenta general de la ABI, Carolina Navarrete, el impacto total podría situarse entre $1.500 y $2.000 por pasaje, por cada $100 extra por litro de combustible.

    No ha sido la única en advertir repercusiones en el costo de los boletos. El vicepresidente de la asociación, Patricio Bohle, afirmó en entrevista con 24 Horas que “el impacto es tan grande, que diría que es peor que el Covid”.

    A solo nueve días de Semana Santa, el escenario se complejizaría por esta festividad. Se trata de una celebración que el año pasado movilizó a 18.800 buses dentro del país, donde producto de la mayor demanda, podría haber un incremento extra del orden de 20% a 25%. “Cada empresa a partir de su operación y estrategia podría definir un precio diferente, considerando otros aumentos producto de la demanda estacional”, indicaron desde el gremio.

    Sin embargo, desde FlixBus, empresa internacional fundada por André Schwämmlein, aseguraron que “todavía es muy pronto para proyectar variaciones promedio en tarifas o por destinos específicos y en FlixBus trabajamos con precios dinámicos, lo que significa que los valores pueden cambiar según la demanda y la anticipación con que se compre el pasaje. En ese contexto, el llamado a los usuarios es a planificar sus viajes con tiempo, porque eso permite encontrar las tarifas más bajas”.

    Más sobre:Semana SantaPetróleoDiéselGasolinaMepco

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