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    Persona muere luego de ser impactado por avión de Frontier Airlines en medio de un despegue en EE.UU.

    Alrededor de 224 personas fueron evacuadas del avión tras el choque. En total, hubo 12 pasajeros con heridas menores y cinco personas trasladadas a hospitales cercanos.

    Por 
    Javiera Ortiz
    FILE - A Frontier Airlines jetliner taxis to a runway to take off from Denver International Airport Thursday, April 23, 2020, in Denver. Frontier Airlines' parent company is buying Spirit Airlines in a $2.9 billion cash-and-stock deal that will allow the combined airline to be more competitive against its larger rivals. (AP Photo/David Zalubowski, File) David Zalubowski

    Un avión de Frontier Airlines golpeó y mató a una persona que ingresó ilegalmente a la pista de aterrizaje justo en el momento del despegue en el Aeropuerto Internacional de Denver (DIA) en Estados Unidos.

    Alrededor de 224 personas fueron evacuadas del avión tras el choque. En total, hubo 12 pasajeros con heridas menores y cinco personas trasladadas a hospitales cercanos, cuyo estado de salud aún no ha sido confirmado.

    El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, calificó el acto como una “intrusión deliberada”. Según los informes, el individuo, cuya identidad no ha sido revelada, saltó la valla perimetral del aeropuerto apenas dos minutos antes del impacto.

    “Nadie debería entrar nunca ilegalmente en un aeropuerto”, sentenció Duffy en un comunicado. Además, destacó que la aeronave se desplazaba a “alta velocidad” al momento del choque, entre 240 y 290 km/h durante la carrera de despegue.

    Por su parte, el aeropuerto confirmó que el fallecido no era empleado de la terminal y que, tras una inspección, se determinó que la valla perimetral se encontraba en perfecto estado antes del incidente.

    Tras la evacuación, los pasajeros fueron trasladados en autobuses de vuelta a la terminal. La mayoría ya pudo continuar su viaje hacia Los Ángeles en un nuevo vuelo dispuesto por la aerolínea.

    Actualmente, la pista permanece cerrada mientras la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) llevan a cabo las investigaciones pertinentes para esclarecer cómo el sistema de seguridad fue vulnerado.

    “Estamos profundamente entristecidos por este evento y expresamos nuestras condolencias a los involucrados”, declaró Frontier Airlines en un comunicado oficial

    Más sobre:DenverEstados UnidosSean DuffyFrontier Airlines

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