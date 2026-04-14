Rodrigo Vergara advierte un 2026 “muy difícil” y expresa inquietud ante impacto en cuentas fiscales de rebaja de impuesto

En el marco del programa Momento Económico del Centro de Estudios Públicos (CEP), el investigador senior de la institución, Rodrigo Vergara, presentó un análisis de las perspectivas para el año, las cuales están marcadas por el impacto mundial de la guerra en Medio Oriente.

Precisamente con eso como telón de fondo, el economista y ex presidente del Banco Central de Chile concluyó que “es muy difícil que llegue a ser un buen año económico” y que “lo mejor que se puede esperar” es que en la segunda mitad del año la economía empiece a repuntar", con un mejor desempeño en 2027.

Uno de los principales focos de preocupación del experto corresponde a la proyección de inflación que, de acuerdo a los cálculos de los operadores, podría incluso superar el 5% este año.

Cabe recordar que la guerra en Irán disparó el precio del petróleo a más de US$ 100 por barril y en Chile el gobierno decidió neutralizar el Mepco, generando un alza histórica en el precio de los combustibles locales.

En febrero, previo al estallido del conflicto en Oriente Medio, las expectativas de inflación a 12 meses se ubicaban en torno al 3%, lo que evidencia un deterioro relevante en las proyecciones, advirtió el recientemente nombrado presidente de Banco Santander Chile.

La buena noticia, dice Vergara, es que las expectativas inflacionarias a dos años se mantienen alineadas en torno al 3%, con variaciones acotadas, lo que sugiere cierto anclaje de mediano plazo.

Tasa de interés

En materia de política monetaria, dijo que el mercado ha ajustado sus expectativas hacia una postura más restrictiva. En este contexto, Vergara señala que una baja en la tasa de interés no resulta plausible en el corto plazo, una lectura similar a la que tuvo el también expresidente del Banco Central, Vittorio Corbo.

“Si vamos a pasar por inflaciones altas el segundo trimestre, eso va a hacer muy difícil para el Banco Central bajar la tasa de interés, incluso en un escenario donde la economía está estancada. (…) Alzas, siempre puede ser, pero tiene que haber un cierto desanclaje de expectativas, porque en un escenario débil económicamente es más difícil ir en esa dirección”.

Ajuste fiscal

Respecto a las medidas de ajuste fiscal y rebaja de impuestos—que serán informados por el Presidente José Antonio Kast en cadena nacional este miércoles—, Vergara enfatizó la necesidad de asegurar mecanismos de compensación frente a eventuales recortes tributarios.

“Es difícil cuadrar el mono fiscal ante una baja de impuestos si no hay alguna compensación. (…) Las bajas fiscales tienen efecto inmediato, y los efectos positivos de esas bajas de impuestos sobre el crecimiento y sobre la recaudación son más lentos” , declaró el experto.

Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Vergara advirtió que la recuperación del mercado laboral aún es incompleta, señalando que no se han alcanzado los niveles de empleo previos a la pandemia, lo que constituye una prioridad para la política económica.

Adicionalmente, Vergara agrega que un aspecto positivo ante el escenario “es que este gobierno partió con una alta popularidad” y yo creo que con una cierta percepción en general de la necesidad de un cambio importante.

“Yo creo que parte sólido y parte con una percepción, creo que le dan más espacio que se le dio por ejemplo a administraciones anteriores, porque de alguna forma hay algo que hacer. No podemos seguir creciendo 2%, llevamos 12 años creciendo 2%, no podemos seguir en esta situación”, concluyó.