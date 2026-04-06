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    Sebastián Claro valora que el gobierno no postergue la discusión de ley miscelánea que considera rebaja de impuestos

    "Es importante dar la señal de retomar de alguna manera los proyectos por los cuales el gobierno se eligió", dijo el exvicepresidente del Banco Central, Sebastián Claro.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Andres Perez

    El exvicepresidente del Banco Central, Sebastián Claro, valoró que el gobierno del Presidente José Antonio Kast avance con su proyecto de ley miscelánea, también conocido como megaproyecto de “Reconstrucción”, que incluye medidas como rebaja a los impuestos.

    “Creo que el gobierno efectivamente hace bien en acelerar esta discusión, más allá de ciertos detalles que desconozco, pero creo que es importante dar la señal de retomar de alguna manera los proyectos por los cuales el gobierno se eligió”, dijo el académico de la Universidad de los Andes en entrevista con Radio 13C.

    Claro respaldó al Ejecutivo, que descartó postergar la reforma tributaria que forma parte del Plan de Reconstrucción Nacional presentado el 14 de marzo. La posibilidad de postergar esta medida tomó fuerza ante las advertencias de algunos técnicos y de personeros políticos sobre los efectos de una menor recaudación fiscal.

    “La discusión legislativa es otra. Seguramente va a tener que ceder en muchas cosas, pero me parece que entrar en esa discusión es positivo”, dijo sobre la ley que ingresará mañana al Congreso.

    En esa línea, el economista estimó que la discusión más difícil será la rebaja del impuesto a las empresas. “Desafortunadamente, creo yo, se asocia muy livianamente esto como una disminución del impuesto a los que más tienen, cuando lo que ha terminado pasando es que los impuestos a las rentas del capital han hecho disminuir el dinamismo de la acumulación de capital”, dijo.

    “Si la inversión no agarra fuerza, es muy difícil que otras variables como el empleo y la actividad agarren fuerza”, agregó.

    Sebastián Claro Andres Perez

    El economista estimó que el proyecto del Ejecutivo cumple con las expectativas de impulsar la economía para favorecer una mayor creación de empleo, según han dicho desde el gobierno para resaltar la medida.

    “Me parece que el esfuerzo del gobierno de linkear parte del ajuste tributario en esa dirección. Lo que está tratando de hacer es decir: miren, encontremos una manera de aliviar los costos laborales, que han subido muchísimo en Chile, como consecuencia del salario mínimo, horas, 40 horas, Ley Karin. O sea, las regulaciones se han puesto muy pesadas; eso hace perder dinamismo a la contratación de empleo. Y, por lo tanto, una manera de reengancharse en esa discusión, yo creo que es positivo”, agregó.

    Alza de las bencinas

    El exvicepresidente del Banco Central, Sebastián Claro, también respaldó el actuar del Ejecutivo luego de neutralizar el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), lo que permitió la alza histórica de las bencinas. Una medida que se justificó por la estrechez fiscal y el alza constante del precio del petróleo producto de la guerra en Irán.

    “Inevitablemente hubiese pegado sobre el bolsillo de los chilenos. Lo que se hizo fue adelantar el efecto de la inflación, pero si no, si el Mepco se hubiese mantenido tal cual estaba, la inflación igual hubiese subido en tres o cuatro meses más", dijo.

    Andres Perez

    Sobre el contexto de la medida, Claro calificó la situación como “pequeña” y apuntó a sus efectos sobre las expectativas de las personas sobre el rol del Estado en estos casos.

    “Ha quedado en la retina de la población que cuando hay crisis, entonces hay ayudas (...) (es) una pequeña crisis donde al mismo tiempo el gobierno está diciendo, creo yo con razón, que no hay fondos suficientes”, dijo para calificar la situación.

    Por otro lado, Sebastián Claro matizó la velocidad con que bajaría los combustibles. “Si el precio del petróleo cayera drásticamente de vuelta a los US$70 por barril, se podría gatillar el mismo mecanismo extraordinario que hizo subir muy rápido. Entonces, en principio es posible. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que el petróleo baje a 70 de un día para otro?”, planteó.

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