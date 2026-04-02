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    Ministro Quiroz descarta postergar reforma tributaria que baja impuesto a las empresas y apunta a gradualidad de la medida

    El secretario de Estado defendió el trabajo realizado en el proyecto de la reforma tributaria, en medio de los cuestionamientos por su impacto en la recaudación fiscal.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señaló este jueves que el gobierno del Presidente Kast está a detalles de enviar al Congreso el proyecto de la reforma tributaria que forma parte del Plan de Reconstrucción Nacional presentado el 14 de marzo, y que este considera una aplicación gradual.

    “Nosotros tenemos un plan que lo hemos ido desarrollando a lo largo de los meses, lo hemos ido madurando; la verdad es que tiene más de un año, siempre hemos tomado en cuenta la gradualidad”, respondió al ser consultado sobre si se iba a posponer la iniciativa por las advertencias de algunos técnicos y de personeros políticos sobre los efectos de una menor recaudación fiscal.

    El plan tributario de la actual administración busca que la economía de chilena crezca más con medidas como la baja de impuestos a las empresas de 27% a 23% y la reintegración total del sistema tributario, entre otras.

    Sin embargo, economistas como el exministro de Hacienda y exvicepresidente del Banco Central, Manuel Marfán, han señalado que lo generado por una mayor inversión o por un crecimiento más alto de la economía, no compensaría la baja en los recursos fiscales por una menor recaudación tributaria.

    “La gradualidad es un factor que ayuda mucho, y, por otro lado, también hay muchos elementos de mayores ingresos en el corto plazo, que están incluidos en la propia idea de ley que queremos pasar”, argumentó el ministro Quiroz a la salida del comité económico en La Moneda, desestimando el aplazamiento de su envío.

    Respecto a una fecha más exacta de ingreso para esta reforma tributaria, donde las expectativas apuntaban a la próxima semana, el secretario de Estado puso ciertos paños fríos y comentó que “estamos viendo cuándo, porque tenemos que afinar todos los detalles y tener todo el trabajo previo muy bien hecho”.

    Más sobre:ImpuestosJorge QuirozReforma tributaria

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