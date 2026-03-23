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    Manuel Marfán sostiene que rebaja al impuesto corporativo no se compensará con crecimiento: “Eso es incorrecto”

    En relación a los cambios que se planean introducir al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), Marfán señaló que “no hay que pensar solamente en el corto plazo inminente, sino que este país, si quiere volver a ser próspero, tiene que estar pensando en buscar soluciones que tengan luz al final del túnel”.

    Olivia Hernández D.Por 
    Olivia Hernández D.
    08 Mayo 2024 Entrevista a Manuel Marfan, economista. Foto: Andres Perez Andres Perez

    El economista y exministro de Hacienda, Manuel Marfán, también se sumó al debate en torno al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) y a los cambios que el gobierno del Presidente Kast planea realizar, además de analizar las medidas del plan económico anunciado.

    “Hay una mezcla. Hay algunas que me gustan y otras que me gustan menos”, señaló en conversación con radio Infinita.

    Respecto de la rebaja del impuesto corporativo, una de las medidas anunciadas por el gobierno ante la delicada situación fiscal, Marfán sostuvo que debe existir una compensación clara.

    “El anuncio de rebajar el impuesto a primera categoría, el impuesto corporativo a las empresas del 27,5% actual a 23%, esa es una de las medidas que estaba considerada y propuesta en la mal llamada Comisión Marfán”, dijo.

    “Pero junto con eso también decimos que esa rebaja tiene que ser compensada fiscalmente. O sea, tiene que haber otras medidas que permitan sustituir la recaudación del impuesto, que se baja por otros impuestos o bien por una rebaja del gasto”, explicó.

    Marfán precisó que esta medida no se compensará con mayor inversión o crecimiento. “Eso es incorrecto”, afirmó. Y añadió que “es importante tener la certeza de la compensación antes de iniciar esa rebaja”.

    “No puede haber un debilitamiento de las cifras fiscales. Por lo tanto, lo que falta todavía por saber es cuál va a ser la compensación que tendría que buscar el fisco para no deteriorar sus cuentas”, agregó.

    Mepco

    En relación a los cambios que se planean introducir al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), Marfán señaló que “no hay que pensar solamente en el corto plazo inminente, sino que este país, si quiere volver a ser próspero, tiene que estar pensando en buscar soluciones que tengan luz al final del túnel”.

    Barril de petróleo Cedida

    Al recordar la guerra del Golfo de 1990, un conflicto que tuvo efectos similares por el alza del precio del petróleo, el exministro de Hacienda dijo que “a mí lo que se me ocurre, lo que se ha hecho en otras oportunidades parecidas a lo que se está viviendo hoy día, es que se ha recurrido a algunos de los fondos de compensación del precio del cobre para poder financiar el Mepco, de manera que pueda tener más capacidad de suavizar este golpe”.

    El economista puntualizó que esta combinación de factores se traduce en “manejar los precios del petróleo, que enfrenta el público y las empresas, de una manera que se suavice, pero que sea viable en el mediano plazo”.

    Más sobre:Manuel MarfánMepco

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