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    Ley miscelánea ingresa mañana al Congreso, hay “rebajas de varios impuestos” y habría novedades con gratuidad para mayores de 30 años

    El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, aseguró que vio en detalle la iniciativa y que esta contiene 43 medidas. Deslizó posibles cambios en la idea de poner fin a la gratuidad en la educación para los mayores de 30 años.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Diputado Ramírez adelantó algunos detalles del proyecto de Ley Miscelánea. En la imagen, el diputado UDI con el ministro Quiroz y el presidente Kast.

    El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, adelantó que mañana ingresará al Congreso el esperado proyecto de Ley Miscelánea (también conocido como “megaproyecto de reconstrucción”) el cual contiene 43 medidas, “todas orientadas al tema de la reactivación económica”.

    El parlamentario dijo en conversación con T13 Radio que él ya tuvo la oportunidad de revisar su contenido y aseguró que se trata finalmente de una iniciativa que busca la reactivación de la actividad.

    “Es un proyecto que yo lo he podido ver y que tengo la convicción más absoluta de que si se aprueba, la economía de Chile va a volver a volar y vamos a volver a ser ese país que crecía y que por lo tanto generaba empleo y permitía que los salarios aumentaran”, afirmó.

    El timonel gremialista fue más allá y aseguró que este proyecto de Ley sacará al país de “este ambiente como deprimido”, en referencia a los años de estancamiento que ha mostrado la economía en más de una década.

    Guillermo Ramírez dijo que la Ley Miscelánea tiene 43 medidas y que buscan reactivar la economía. MARIO TELLEZ

    “Lo que va a ocurrir mañana es extremadamente importante y nosotros tenemos que hacer el mayor de los esfuerzos por sacar este proyecto adelante lo más rápido posible en la Cámara de Diputados para que luego pase al Senado”, afirmó.

    Consultado por los detalles de la iniciativa, Ramírez dijo que hubo ajustes y que se sacaron algunas medidas que se adelantaron en su anuncio oficial hace algunas semanas en la Región del Biobío, pero que también se incorporaron algunas nuevas.

    En su opinión, los cambios efectuados a la iniciativa tuvieron por fin agilizar su tramitación legislativa con la oposición y que, como es presentado en el arranque de la administración, tiene buenas opciones de salir adelante.

    ¿Gratuidad en la educación para mayores de 30 años?

    Con todo, el presidente de la UDI no quiso adelantar si en el proyecto de Ley viene el fin de la gratuidad en la educación para mayores de 30 años o la rebaja temporal en el impuesto a la herencia, dos iniciativas que han sido duramente cuestionadas por la oposición.

    Respecto al primer punto, el parlamentario deslizó que podrían haber algunas novedades.

    Guillermo Ramírez dijo que el proyecto de Ley miscelánea es económica, de Hacienda, para reactivar la economía. En la imagen, el ministro Jorge Quiroz. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    “Hay algunas que sí y otras que no (…) No quiero adelantarle, pero digamos que el debate de la gratuidad de la educación ha sido seguido con atención. Hay otros temas que son indispensables legislar aunque a la oposición le irriten si nosotros lo que queremos es cumplir con la promesa que hizo el presidente Kast”, afirmó.

    Vienen rebajas “de varios impuestos”

    Aunque reconoció que las rebajas tributarias son resistidas por la oposición, Guillermo Ramírez aseguró de forma clara: “Aquí van a haber rebajas de impuestos. Y de varios impuestos. Algunos pensando en generar un cambio en la estructura del país que permita recaudar más de manera permanente”.

    El diputado gremialista afirmó que el proyecto contiene un menor impuesto para repatriar capitales y que vienen otros que tienen la misma lógica recaudatoria.

    “Entonces, yo creo que es un proyecto bien pensado. Es bien complejo. Toca varios temas distintos. Pero son todos temas de Hacienda. Son todos temas que tienen que ver con reactivar la economía. Y yo espero que podamos aprobarlo lo más rápido posible”, afirmó.

    Lee también:

    Más sobre:Guillermo RamírezJorge QuirozJosé Antonio KastLey MisceláneaLey de ReconstrucciónGratuidad en educación

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