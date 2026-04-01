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    Política

    Megaproyecto de “Reconstrucción” de Kast: presidenta del Senado plantea separar próxima ley miscelánea

    La titular de la Cámara Alta, Paulina Núñez, sostuvo que iniciativas como la exención de contribuciones a la primera vivienda de adultos mayores podrían verse en una iniciativa distinta. Además, reveló que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, está en conversaciones con parlamentarios para allanarse a un nuevo diseño legislativo.

    Nicolás QuiñonesPor 
    Nicolás Quiñones
    11 DE MARZO DEL 2026 LA SENADORA PAULINA NUÑEZ ES ELEGIDA COMO PRESIDENTA DEL SENADO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Ante el inminente ingreso por parte del gobierno de la ley miscelánea, que contiene alrededor de 40 materias diferentes en un mismo paquete bajo el título de “Reconstrucción”, la presión de los parlamentarios por cambiar la técnica legislativa se empieza a sentir.

    Si bien la primera resistencia pública a ese diseño vino de parte de la oposición, en los últimos días desde las filas del oficialismo comenzaron a aflorar las dudas.

    La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), sugirió que el Ejecutivo desintegre el proyecto y presente distintas iniciativas para abordar las materias que quiere plantear el gobierno.

    En conversación con el podcast Cómo te lo explico, transmitido por La Tercera, la timonel de la Cámara Alta aseguró que “no sé si es mejor ingresar todo de una“.

    “No solo para que tenga una gran reforma tributaria, voy a ir ingresando por parte de los proyectos, porque claro, hay algunos que, evidentemente, hay grandes acuerdos, exención de las contribuciones de los adultos mayores en la casa de habitación o primera vivienda”, añadió al respecto la senadora.

    Ante la consulta directa de si La Moneda debe desintegrar el proyecto, la presidenta del Senado afirmó: “Sí, yo lo he estado pensando y creo que debería ir separado”.

    Y agregó: “Si hay algo tan sentido, que además va a ser una muy buena noticia que el gobierno va a poder entregar, donde vamos a tener transversalidad, tanto en la Cámara como en el Senado y, por lo tanto, un gran acuerdo para el país”.

    Junto con ello, Núñez aseguró que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, está haciendo un trabajo prelegislativo con distintos parlamentarios para, eventualmente, allanarse al diseño desintegrado.

    Desde la Segpres transmiten que esta cartera ha mantenido un diálogo permanente con los parlamentarios con el objetivo de recoger sus opiniones y, así, darle viabilidad al proyecto de ley.

    Resistencia a la ley miscelánea

    Lo que tiene más preocupado al bloque opositor, en todo caso, es el inminente envío de un megaproyecto legislativo que bajo el rótulo de “Reconstrucción” plantearía 40 modificaciones legales en diversos ámbitos, desde ajustes tributarios y cambios en beneficios sociales, hasta asuntos de seguridad pública (como el aumento de penas por la venta informal de cigarrillos y el transporte ilegal de inmigrantes).

    En el mismo oficialismo admiten que al menos el anuncio del gobierno da cuenta de un proyecto misceláneo (es decir, que incluye temáticas variadas y a veces no relacionadas), diseño que en el pasado ha sido severamente criticado, incluso por la derecha, por tratarse de presentaciones gubernamentales que limitan la acción del Congreso.

    De hecho, en enero pasado, el proyecto de reajuste, enviado por el gobierno del expresidente Boric, era una ley miscelánea que tenía el récord de incluir 129 artículos distintos, en su mayoría no relacionados con alzas ni beneficios salariales.

    “El mayor problema de estas iniciativas misceláneas es que en realidad cercenan la deliberación, esencial a la democracia, al obstaculizar severamente la profundidad del debate”, escribió, por ejemplo, en enero pasado en una columna en Ex-Ante, la académica y abogada Natalia González, consejera de LyD, uno de los centros de pensamiento que aportó con equipos profesionales al gobierno del Presidente Kast.

    En el debate que se dio en el Senado por la mencionada ley de reajuste, la entonces Comisión de Hacienda, que presidía la senadora Ximena Rincón, hoy ministra de Energía, hizo un unánime pronunciamiento “crítico” respecto de estas leyes misceláneas.

    “Si bien muchas de estas disposiciones responden a compromisos o necesidades sectoriales, su incorporación en una ley de reajuste exige especial prudencia por los efectos fiscales directos e indirectos que puede generar”, planteó la mencionada instancia en su informe a la sala de la Cámara Alta.

    Más sobre:PolíticaGobiernoPaulina NúñezCongresoLey Miscelánea

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