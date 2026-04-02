Quiroz enfatiza que están “afinando todos los detalles” para el ingreso de la ley miscelánea para la reconstrucción

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señaló este jueves que estarían reflexionando respecto al ingreso de la llamada “ley miscelánea” del gobierno de José Antonio Kast, que engloba más de 40 medidas en materia de reconstrucción.

El proyecto ha generado dudas incluso al interior del oficialismo, principalmente por englobar materias variadas y no siempre relacionadas entre sí, lo que limita finalmente el accionar del Congreso.

“Nosotros tenemos un plan que lo hemos ido desarrollando a lo largo de los meses. Lo hemos ido madurando, la verdad es que tiene más de un año. Siempre hemos tomado en cuenta la gradualidad”, comenzó explicando sobre el asunto.

A lo que agregó: “La gradualidad es un factor que ayuda mucho. Y por otro lado, también hay mucho elementos, de mayores ingresos en el corto plazo, que están incluidos en la propia idea de ley que queremos pasar”.

Consultado sobre si el proyecto ingresaría la próxima semana al Congreso, Quiroz enfatizó que están viendo cuando ingresarlo. “ Tenemos que afinar todos los detalles y tener todo el trabajo previo bien hecho ”, explicó.

Además de lo anterior, señaló que por el momento el proyecto se mantendría dentro de la idea original del Ejecutivo, sin necesariamente contemplar los proyectos paralelos de parlamentarios oficialistas.

La próxima semana, el martes 7 de abril, se espera que Quiroz asista a la Comisión de Hacienda de la Cámara. En la instancia, podría compartir mayores antecedentes de la presentación del proyecto y detalles sobre el estado de las finanzas públicas.