Gabinete al pizarrón: Congreso cursa masiva citación de ministros a comisiones tras difícil inicio de gobierno

Tras funcionar durante cuatro semanas “a media máquina”, debido a que no estaban constituidas las comisiones legislativas, el Senado intentará ponerse al día con una citación masiva de ministros.

La Cámara de Diputados, en tanto, que ya había recibido a varios de ellos, continuará con su desfile de autoridades por las instancias legislativas.

De hecho, entre lunes y miércoles de la próxima semana, 23 de los 24 ministros están convocados a las distintas comisiones del Congreso para exponer sobre la agenda legislativa y los planes gubernamentales, en una suerte de examen preliminar ante parlamentarios del oficialismo y de la oposición.

La citación masiva de secretarios de Estado -quienes serán encabezados por el titular de Interior, Claudio Alvarado (UDI)- se produce luego de una etapa de instalación conflictiva que ha tenido la actual administración del Presidente José Antonio Kast, por lo que las polémicas recientes serán parte ineludible de la conversación.

En particular, en las últimas semanas los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz (ind.); de la Mujer, Judith Marín (socialcristiana); de Seguridad Pública, Trinidad Steinert (ind.); de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez (ind.), y de Educación, María Paz Arzola, son algunos de los colaboradores de Kast que han sido objeto de reproches por algunas de sus primeras medidas.

A ello se suman otros ministros, como la de Medio Ambiente, Francisca Toledo (ind.), y de Justicia, Fernando Rabat (ind.), cuyas carteras han pasado por momentos de tensión debido al retiro de decretos emitidos por la anterior administración presidencial de Gabriel Boric.

Todos ellos están en las citaciones de comisiones del Senado para la próxima semana.

Además están convocados por el Senado los titulares de Defensa, Fernando Barros (ind.); de Culturas, Francisco Undurraga (Evópoli); de Ciencias, Ximena Lincolao (ind.); de Salud, May Chomali; de Transportes, Louis de Grange (ind.); de Economía, Daniel Mas (ind.); de Desarrollo Social, María Jesús Wulf (republicana); de Energía, Ximena Rincón (ex-Demócratas); Iván Poduje (ind.); del Trabajo, Tomás Rau (ind.), para exponer sobre el proyecto de sala cuna, y de Obras Públicas, Martín Arrau (republicano), quien incluso figura con dos citaciones por temáticas distintas de su cartera (recursos hídricos y por asuntos de infraestructura).

Además fue convocado el subsecretario de Pesca -Osvaldo Urrutia Silva- a la comisión sectorial, en la que se analizará la decisión del gobierno de retirar y revisar la reforma a la industria.

Citados por la Cámara

La ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini (ind.), que también ha estado sometida a severos cuestionamientos, no figura en la lista del Senado, pero sí está citada por la Comisión de Cultura de la Cámara “con el objeto de que se refiera a las inquietudes y planteamientos de los diputados en relación a las materias de su competencia que se vinculan con el ámbito de las comunicaciones”, además de la reforma a TVN.

En la tabla de las comisiones de diputados se repite la mayoría de los convocados del Senado, por ejemplo Alvarado y Steinert, pero también aparecen los titulares de Agricultura, Jaime Campos (radical); de Deportes, Natalia Ducó (ind.), y de la Secretaría General de la Presidencia, José García (RN), quien, de todos modos, por ser el encargado de las relaciones con el Legislativo, siempre está desplegado entre lunes y miércoles en el Congreso y suele acompañar a otros ministros en su comparecencia ante los legisladores.

La única que no figura como citada por el Congreso es la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot (ind.).

Agenda sensible

La primera en pasar por el examen de los senadores, el lunes a partir de las 11 de la mañana, será la ministra Marín, hoy bajo un fuerte asedio por haber pedido la renuncia a la directora del Servicio Nacional de la Mujer, Priscilla Carrasco (PS), en circunstancias de se encontraba con licencia médica producto de un cáncer mamario. Aunque el gobierno revirtió la medida, la titular de la Mujer fue criticada incluso por legisladoras del oficialismo. De hecho, cuatro de las cinco integrantes de la Comisión de la Mujer de la Cámara Alta fustigaron la fallida desvinculación.

En el caso de Alvarado, su citación ya figura en tabla por parte de la Comisión de Gobierno que encabeza la senadora Danisa Astudillo (PS). Entre los temas sensibles a discutir están todas las iniciativas en materia migratoria. En particular la moción parlamentaria que tipifica como delito el ingreso clandestino de migrantes, a la que el Ejecutivo le dio carácter de discusión inmediata, es decir, un plazo máximo de seis días para ser despachada. El problema de ello es que la urgencia de La Moneda ya no se cumplió, debido al retraso en la conformación de las comisiones legislativas y el receso de la última semana por trabajo territorial en regiones. La senadora Astudillo, además, advirtió que la comisión que dirige se tomará el tiempo necesario para discutir un tema cuyo efecto es controversial.

El ministro Quiroz, en tanto, quien tuvo un difícil debut legislativo la semana pasada con la tramitación del proyecto que atenuaba el alza de precios de la parafina y entregaba bonos a transportistas, está convocado el próximo miércoles en la mañana a la Comisión de Hacienda para abordar el déficit financiero, junto al Consejo Autónomo Fiscal.

Aunque la Comisión de Hacienda es presidida por un aliado, el senador Javier Macaya (UDI), el economista volverá a encontrarse con algunos miembros de esta instancia que han puesto en tela de juicio su relato respecto de la estrechez fiscal.

De hecho, una de las nuevas integrantes de la comisión es la senadora Daniella Cicardini (PS). La semana pasada, la legisladora de Atacama ya le había pedido al jefe económico que renunciara a su cargo, y el martes volvió a poner en duda la versión del ministro de Hacienda. “El gobierno de Kast dice que la caja está vacía. El reporte oficial de Dipres publicado hoy dice que el gobierno Boric dejó una caja de US$3.617 millones al cierre de febrero. Los datos son públicos. La mentira, también. ¿Qué dice ahora el Ministro Quiroz?”, posteó en redes sociales.

Por su parte el canciller Pérez está citado, el próximo martes a las 12.30, a la Comisión de Relaciones Exteriores para abordar temas de su cartera. Uno de los puntos delicados de las últimas semanas ha sido la decisión del gobierno de Kast de retirarle el apoyo a la expresidenta Michelle Bachelet en su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas, pero de todos modos ella continúa en carrera gracias al apoyo de Brasil y México.