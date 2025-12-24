Andrés Velasco en picada contra idea de Kast de eliminar contribuciones a primera vivienda: “Es una estupidez”, “es populismo puro”

“Eliminar las contribuciones a la primera vivienda es una estupidez sin nombre” . Con estas palabras, el exministro de Hacienda de Michelle Bachelet, Andrés Velasco, se refirió a una de las propuestas fiscales del presidente electo José Antonio Kast.

El decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics argumentó que en general las contribuciones en Chile son bajas y que el porcentaje del PIB que se recauda por impuestos a la propiedad está muy por debajo de cualquier norma, incluyendo la de OCDE.

“Decir señor usted se compró una casa, no va a pagar porque es primera vivienda, es contrario a cualquier principio sano de las finanzas públicas, es populismo puro. Espero que se les olvide ”, afirmó el experto con conversación con radio Duna.

Velasco rechazó esta idea incluso si es para la tercera edad.

Ante la realidad de que muchos adultos mayores quedaron viviendo en zonas donde subió mucho el valor del suelo y, por ende, el de las contribuciones, impuesto que a veces les es muy difícil o a veces imposible de pagar, Velasco afirmó que existen varias soluciones y mencionó dos:

“Alternativa A, el Estado tiene una cuenta en que dice usted no lo ha pagado hoy , pero el día en que usted fallezca, le cobramos el valor presente de lo que usted no pagó. No tiene que involucrar a nadie. Punto”,

“Segundo, si quieres ser ya más high-tech, involucras a la banca y aplicas lo que en muchos países del mundo existe, que es lo que se llama una hipoteca inversa. Con lo cual el banco paga y en el momento en que la casa se vende, el banco se paga. Esa es una segunda alternativa”.

El economista aseguró que el problema de liquidez se puede subsanar y que no se justifica que una persona que está en el 0,01% más rico del país deje de pagar “porque está sentado sobre un sitio que vale mucha plata”.