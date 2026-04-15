Bettina Horst analiza las implicancias económicas de la megarreforma de Kast
La directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, Bettina Horst, analizó en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, aspectos clave del Plan de Reconstrucción Nacional que el gobierno presentará esta noche en cadena nacional. ¿Por qué la economista se muestra a favor de que la iniciativa ingrese como un solo paquete y de qué forma, según ella, podría beneficiar al crecimiento económico? Revisa todos los detalles en el video.
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