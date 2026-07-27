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    La Pizarra del Mundial 2026: El Deportivo y La Tercera reunieron a Nicolás Córdova, Fernando Gago y Daniel Garnero para analizar el máximo evento futbolístico

    En dos horas, los estrategas debatieron de tendencias, sistemas de juego, vivencias y de las principales figuras que dejó el torneo.

     
    Gabriel Goyo y Javier Callao, de Jugabet; Nicolás Córdova DT de la Selección Chilena; Daniel Garnero, DT de la UC; Felipe Maturana y Catherine González de Jugabet; Fernando Gago DT de la U y Tomás Ruiz de Jugabet.

    Nicolás Córdova, Fernando Gago y Daniel Garnero, los entrenadores de la Selección, Universidad de Chile y Universidad Católica, protagonizaron La Pizarra del Mundial 2026, el conversatorio que organizaron El Deportivo y La Tercera en el Claro Arena, con el auspicio de Jugabet, a propósito del máximo evento del balompié, que se desarrolló en Estados Unidos, México y Canadá.

    En dos horas, los estrategas debatieron de tendencias, sistemas de juego, vivencias y de las principales figuras que dejó el torneo, que consagró a España como el nuevo monarca planetario, después de imponerse en la final ante Argentina.

    La Pizarra del Mundial 2026: El Deportivo y La Tercera José María Buljubasich, gerente deportivo de Cruzados; Daniel Garnero, DT de la UC y Matías Claro, presidente de Cruzados.
    La Pizarra del Mundial 2026: El Deportivo y La Tercera Ernesto Silva A., Ernesto Silva M., Juan Pablo Forni, Marcelo Forni, Felipe Forni y José Luis Santa María.
    La Pizarra del Mundial 2026: El Deportivo y La Tercera Álvaro Parker, gerente general de Michael Page; Felipe Acevedo, Account Manager de SoftwareOne Chile y Matías Parker, editor de El Deportivo.
    La Pizarra del Mundial 2026: El Deportivo y La Tercera Matías Parker, editor de El Deportivo.
    La Pizarra del Mundial 2026: El Deportivo y La Tercera Clemente Santa María, Gonzalo Ferrari, Fernando Larraín y Agustín Santa María.
    La Pizarra del Mundial 2026: El Deportivo y La Tercera Ganadores de las preguntas Jugabet Francisco Palacios, Joaquín Varela, Jorge González y Nicolás González.
    La Pizarra del Mundial 2026: El Deportivo y La Tercera
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