La Pizarra del Mundial 2026: El Deportivo y La Tercera reunieron a Nicolás Córdova, Fernando Gago y Daniel Garnero para analizar el máximo evento futbolístico
En dos horas, los estrategas debatieron de tendencias, sistemas de juego, vivencias y de las principales figuras que dejó el torneo.
Nicolás Córdova, Fernando Gago y Daniel Garnero, los entrenadores de la Selección, Universidad de Chile y Universidad Católica, protagonizaron La Pizarra del Mundial 2026, el conversatorio que organizaron El Deportivo y La Tercera en el Claro Arena, con el auspicio de Jugabet, a propósito del máximo evento del balompié, que se desarrolló en Estados Unidos, México y Canadá.
En dos horas, los estrategas debatieron de tendencias, sistemas de juego, vivencias y de las principales figuras que dejó el torneo, que consagró a España como el nuevo monarca planetario, después de imponerse en la final ante Argentina.
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